Triệu tập 8 thanh thiếu niên mang đao, kiếm đi gây rối trật tự công cộng ở Phú Thọ

Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng gồm các thanh thiếu niên sinh từ năm 2007 đến 2010, đều trú tại xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ.

Nhóm đối tượng bị triệu tập. Ảnh: Trần Hải.

Các đối tượng gồm: Bùi Quang H., Bùi Sinh H.; Hà Quốc Ch.; Bùi Bảo D.; Bùi Văn Thành Đ.; Bùi Hoàng H. (đều sinh năm 2010); Bùi Quang H. (sinh năm 2007) và Bùi Huy H. (sinh năm 2009, cùng trú tại xã Toàn Thắng) lập nhóm trên mạng xã hội Facebook, hẹn nhau tụ tập điều khiển xe máy độ chế, chạy xe với tốc độ cao trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Toàn Thắng (là xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Gia Mô, xã Lỗ Sơn và xã Nhân Mỹ thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ) và Quyết Thắng (là xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Quyết Thắng, xã Chí Đạo và xã Định Cư thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ), mang theo dao, kiếm, gậy ba khúc để phòng thân và sẵn sàng tấn công nếu gặp nhóm thanh niên khác.

Những hung khí mà các đối tượng dùng để gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Trần Hải.

Khoảng 22h30 phút ngày 4/7, các đối tượng trên đi xe máy, mang theo hung khí là 1 cây kiếm dài khoảng 100cm, 1 gậy ba khúc bằng thép. Khi đến khu vực nhà văn hóa xóm Rẽ Vơng, xã Quyết Thắng thì phát hiện thấy một nhóm thanh niên khác đang chơi ở đây, nhìn thấy nhóm thanh niên có cầm theo hung khí nên nhóm này sợ hãi bỏ chạy, để lại chiếc xe máy màu đỏ. Thấy vậy, một đối tượng trong nhóm 8 thanh thiếu niên đã dùng kiếm chém làm gãy phần đuôi của chiếc xe máy trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quyết Thắng đã chủ trì phối hợp với Công an xã Toàn Thắng tổ chức xác minh, làm rõ danh tính của nhóm thanh niên trên; đồng thời tiến hành triệu tập các đối tượng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Phương tiện các đối tượng sử dụng. Ảnh: Trần Hải.

Hiện Công an xã Quyết Thắng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt trong thời điểm nghỉ hè, các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường như tụ tập nhóm bạn xấu, mang theo hung khí, có biểu hiện lệch chuẩn… để có biện pháp ngăn chặn phù hợp, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc.