Triệu tập đối tượng tung tin phun thuốc lên trời phòng dịch Corona

Hôm nay (1/2), Công an thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) vừa tiến hành lập biên bản vi phạm và xử lý Hà Thị Việt Trinh, sinh năm 1995 vì đã thông tin sai sự thật về dịch bệnh Corona trên facebook cá nhân.

Hà Thị Việt Trinh bị triệu tập đến cơ quan công an.

Theo đó, ngày 31/1/2020, Hà Thị Việt Trinh đã đăng tải lên facebook cá nhân của mình nội dung: “Đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúm Corona trên bầu trời toàn quốc nên mọi người hãy chia sẻ cho nhau. Không nên ra đường trong cung giờ từ 4 - 7h30 sáng mai 1/2/2020 nếu có việc phải ra đường thì nên đeo khẩu trang”. Sau khi đăng tải, thông tin này đã thu hút nhiều người quan tâm với 80 lượt thích, 32 lượt bình luận và 143 lượt chia sẻ.



Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Thanh Hóa và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp xác minh, làm rõ thông tin đăng tải sai sự thật về dịch bệnh Corona trên tài khoản facebook cá nhân của Hà Thị Việt Trinh. Quá trình lam việc, Hà Thị Việt Trinh đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình, gỡ bỏ bài viết trên facebook và cam kết không tái phạm.

Công an TP.Thanh Hóa đã tiến hành lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời khuyến cáo người dân phải cẩn trọng khi đăng tải các thông tin không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận./.