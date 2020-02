Dịch bệnh nCoV: Từ chối cách ly, tung tin thất thiệt sẽ bị xử phạt

Số ca nhiễm và tử vong vì virus corona chủng mới tăng vọt chỉ trong vòng 24h đồng hồ. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận tính đến ngày 31/1 có 213 người chết, tăng 43 người so với 170 người của ngày 29/1. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều nước đã đưa ra các biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất. Trong đó, việc khai báo tình hình dịch bệnh cũng là một trong các biện pháp bắt buộc.



Khu vực cách ly tại Bênh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Phạt 10 triệu đồng với hành vi không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế

Về vấn đề này, theo Luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội khai báo y tế là một trong những biện pháp hành chính đầu tiên khi có dịch để đảm bảo an toàn cộng đồng nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Khi chính phủ đã quyết định biện pháp hành chính là khai báo y tế thì tất cả các công dân đều phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh. Trong trường hợp công dân cố tình không chấp hành hành vi khai báo vào y tế thì sẽ bị áp dụng các biện pháp hành chính, trong đó có xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 6, Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế cụ thể: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không khai báo khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A .

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A ; Không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Khi bệnh truyền nhiễm xuất hiện và lây lan trong cộng đồng thì biện pháp phòng dịch đầu tiên là cách ly y tế, khoanh vùng dập dịch. Bởi vậy, theo vị luật sư này người nào không tuân thủ quy định sẽ bị cưỡng chế cách ly và bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 10 của Nghị định 176.

Theo đó, sẽ phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải thực hiện việc cách ly y tế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này; Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này; Không lập danh sách và theo dõi sức khỏe của những người tiếp xúc với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luật; Thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại địa điểm không đủ điều kiện thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Ngoài hình thức xử phạt hành chính nêu trên thì người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

Tung tin sai sự thật bị phạt đến 20 triệu đồng

Đối với các trường hợp tung tin sai sự thật, lợi dụng dịch bệnh bệnh để tung tin gây hoang mang trong xã hội hoặc để trục lợi, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, các trường hợp này sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, cụ thể điều 5 của Nghị định 176 quy định như.

Luật sư Đặng Văn Cường

Cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi không tổ chức định kỳ hằng năm việc truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho người lao động theo một trong các mức từ 200.000 đồng đến 25 triệu đồng tuỳ vào quy mô lao động. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đồng đối với một trong các hành vi cung cấp hoặc đưa tin sai về số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm so với số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế đã công bố ; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về thời điểm, thời lượng, vị trí đăng tải thông tin về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi thực hiện việc thu tiền không đúng quy định đối với chương trình thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp có hợp đồng riêng với chương trình, dự án hoặc do tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tài trợ. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm để kích động, gây phương hại đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, truyền thống văn hóa dân tộc, đạo đức xã hội .