Triệu tập người đàn ông hành hung người đi đường ở Vũng Tàu

Qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Vũng Tàu phát hiện vụ việc một người đàn ông có hành vi đánh người trên đường Hải Đăng. Đơn vị nhanh chóng tổ chức xác minh, thu thập thông tin và truy xét người liên quan.

Bùi Văn Đại được xác định là người hành hung anh anh Đ.H.Đ. và được công an triệu tập đến trụ sở để làm việc. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 15h30 ngày 2/9, anh Đ.H.Đ. (sinh năm 2003, thường trú tỉnh Lâm Đồng) cùng ba người khác đi trên hai xe máy, lưu thông theo hướng từ ngọn Hải Đăng về đường Hạ Long.

Trên đường đi, một người đàn ông ép xe của anh Đ. dừng lại rồi dùng tay đánh nạn nhân nhiều lần. Người này sau đó tiếp tục dùng dép và mũ bảo hiểm để đánh. Dù được những người có mặt can ngăn, người đàn ông vẫn có lời lẽ chửi bới trước khi rời hiện trường.

Qua truy xét, Công an phường Vũng Tàu xác định ông Bùi Văn Đại (sinh năm 1977, thường trú phường Tân Bình, hiện cư trú tại phường Tam Thắng) là người liên quan và triệu tập đến trụ sở để làm việc. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, giải quyết mâu thuẫn đúng quy định; không sử dụng bạo lực, gây rối trật tự công cộng hoặc xâm phạm sức khỏe người khác.

Khi phát hiện vụ việc gây mất an ninh, trật tự, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất; không tụ tập, kích động, cổ vũ hoặc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng khiến tình hình thêm phức tạp.