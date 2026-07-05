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Triệu tập người đưa thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán ở Thái Nguyên

Chủ Nhật, 10:40, 05/07/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản TikTok đăng tải thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, thu hút hơn 48.000 lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải bài viết có tiêu đề "Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên" kèm video dài hơn 2 phút.

Nội dung video phản ánh, đánh giá và đưa ra nhận định về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên với thông tin cho rằng 299/328 học sinh đạt điểm 9 và 10, trong đó có 147 học sinh đạt điểm tuyệt đối. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đây là thông tin không đúng sự thật.

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng làm rõ chủ tài khoản đăng tải nội dung trên là V.V.C. (SN 1992, thường trú tại phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội).

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Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với V.V.C

Làm việc với cơ quan công an, V.V.C. khai nhận, ngày 3/7/2026 đã đọc được thông tin phản ánh về điểm thi môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trong đó có 299/328 học sinh đạt điểm 9 và 10, với 147 học sinh đạt điểm 10.

Để thu hút người theo dõi kênh TikTok, V.V.C. đã tự quay video bình luận, đánh giá về sự việc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện video, người này nhầm lẫn thông tin, cho rằng đây là kết quả của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Khoảng 14h12 ngày 3/7/2026, V.V.C. đăng tải video lên TikTok với tiêu đề "Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên". Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 48.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt chia sẻ.

Sau khi nhận được nhiều bình luận phản ánh sự việc thực chất xảy ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, V.V.C. nhận ra sai sót và đã xóa bài đăng vào khoảng 18h cùng ngày.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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