Hà Nội xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Giọng ca vàng” không phép

Theo Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện cuộc thi “Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero” mùa thứ 4 năm 2026 được tổ chức trên địa bàn phường Hoàn Kiếm nhưng chưa có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nội xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero” mùa thứ 4 năm 2026

Lực lượng chức năng đã làm việc với đơn vị tổ chức, đơn vị phát sóng trực tiếp và đơn vị đăng cai cuộc thi. Qua kiểm tra, đơn vị tổ chức không xuất trình được văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Trước vi phạm trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nội đã yêu cầu dừng tổ chức đêm chung kết, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ các hành vi liên quan.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 75 triệu đồng đối với hành vi “Tổ chức cuộc thi loại hình nghệ thuật biểu diễn mà không có văn bản chấp thuận”, theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây xuất hiện nhiều cuộc thi nghệ thuật được quảng bá với những danh xưng như “quy mô toàn quốc”, “được cơ quan nhà nước bảo trợ” hay “có yếu tố pháp lý bảo chứng” nhằm tạo dựng lòng tin, thu hút thí sinh và nhà tài trợ.

Tuy nhiên, thực tế có không ít cuộc thi chưa được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật về bản quyền, gian lận bình chọn, mua bán giải thưởng hoặc lợi dụng hoạt động văn hóa để trục lợi.

Đêm chung kết cuộc thi “Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero” mùa thứ 4 năm 2026, đơn vị tổ chức dự kiến trao 44 Giải thưởng cho các thí sinh tham gia

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra tính pháp lý của các cuộc thi trước khi tham gia hoặc tài trợ. Mọi hành vi tổ chức hoạt động nghệ thuật trái phép, mạo danh cơ quan nhà nước hoặc lợi dụng các cuộc thi để thu lợi bất chính sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật minh bạch, lành mạnh.