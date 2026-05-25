Triệu tập nhóm đánh nữ sinh, quay clip tung lên mạng xã hội ở Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 18/5, cháu Đ.D.T. (sinh năm 2011, trú tại thôn Lương Trạch, xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng) bị một nhóm thanh thiếu niên đánh và quay video đăng tải lên mạng xã hội.

Người trực tiếp đánh cháu T. trong clip là Đ.T.T.N. (sinh năm 2009, trú tại xã Vĩnh Hải). Ngoài ra, N.T.N. (sinh năm 2009, trú tại thôn Hạ Đồng, xã Vĩnh Hòa, Hải Phòng) là người quay video; hai nam thanh niên tên N. và P. có mặt tại hiện trường nhưng chỉ đứng xem, không có hành vi can ngăn.

Đ.D.T. (áo đỏ) bị đánh, kèm những lời lẽ xúc phạm. (Ảnh cắt từ clip)

Sau sự việc, gia đình đã làm đơn trình báo gửi cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ vụ việc. Theo gia đình cháu T., Công an xã Vĩnh Hải đã triệu tập các bên liên quan lên làm việc để xác minh, xử lý theo quy định.

Gia đình cũng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, cháu T. có biểu hiện đau đầu và được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định, không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng và cháu đã xuất viện, trở về nhà chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới. Gia đình cũng mong muốn cháu T. sớm ổn định tâm lý để tập trung cho kỳ thi.

Cháu Đ.D.T. hiện là học sinh lớp 9 trường THCS Vinh Quang - Thanh Lương (xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Liên quan vụ việc, ngày 25/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có văn bản đề nghị UBND xã Vĩnh Bảo chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Công an xã, nhà trường và gia đình học sinh liên quan để kiểm tra, xác minh đầy đủ nội dung vụ việc; thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, hỗ trợ tâm lý, đảm bảo an toàn cho học sinh bị ảnh hưởng.

Sở cũng yêu cầu địa phương chỉ đạo nhà trường kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan (nếu có), đồng thời rà soát, tăng cường các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường, tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Đối với Trường THCS Vinh Quang - Thanh Lương, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương và gia đình học sinh để xác minh toàn bộ diễn biến vụ việc; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, giám sát học sinh trong giờ ra chơi, giờ tan học, kịp thời nắm bắt và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh.

Các đơn vị liên quan báo cáo kết quả xác minh, xử lý vụ việc về Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trước ngày 29/5/2026