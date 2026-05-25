中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xác minh vụ việc nữ sinh bị đánh, xúc phạm giữa cánh đồng ở Hải Phòng

Thứ Hai, 10:11, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng đang xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh bị đánh đập và chửi bới tại khu vực cánh đồng trên địa bàn.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo đen liên tiếp tát vào đầu, chửi bới và có lời lẽ xúc phạm một nữ sinh khác mặc áo đỏ. Theo hình ảnh trong clip, vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực cánh đồng trên địa bàn xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng.

xac minh vu viec nu sinh bi danh, xuc pham giua canh dong o hai phong hinh anh 1
Nữ sinh (áo đỏ) bị đánh và xúc phạm tại khu vực cánh đồng thuộc xã Vĩnh Hải, TP. Hải Phòng  (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã và cho biết địa phương đã giao Công an xã vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định. Theo đại diện xã, nữ sinh bị đánh hiện sinh sống tại xã Vĩnh Hải nhưng đang theo học tại một trường học ở xã lân cận; Vụ việc xảy ra ngoài trường học; tại khu vực cánh đồng vào ban đêm. Người có hành vi đánh nữ sinh không sinh sống trên địa bàn xã Vĩnh Hải và cũng không phải là học sinh.

Theo thông tin chia sẻ từ mẹ của nữ sinh bị đánh, tối 18/5, con gái chị là cháu T. (14 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hải) xin phép gia đình ra ngoài và được một bạn nữ lớn hơn khoảng 2 tuổi hẹn gặp tại khu vực cánh đồng. Tại đây, cháu T. bị đánh và bị xúc phạm.

Theo phản ánh, thời điểm xảy ra vụ việc còn có một nữ sinh khác cùng hai nam thanh niên xuất hiện tại hiện trường nhưng không can ngăn, mà quay lại clip rồi đăng tải lên mạng xã hội. Sau sự việc, cháu T. tiếp tục bị dọa nạt, thách thức, cấm báo công an nên hoảng sợ, không dám kể với gia đình. Đến ngày 21/5, do có biểu hiện đau đầu, cháu mới kể lại toàn bộ sự việc với bố mẹ.

Công an xã Vĩnh Hải đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: bạo lực học đường Hải Phòng nữ sinh bị đánh clip bạo lực lan truyền xúc phạm người khác an ninh học đường mạng xã hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vụ hai học sinh đánh nhau ở TP.HCM: 8 em đứng xem cũng bị xử phạt
Vụ hai học sinh đánh nhau ở TP.HCM: 8 em đứng xem cũng bị xử phạt

VOV.VN - Sáng 7/11, Trường THCS Phú An, phường Phú An, TP.HCM (trước là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã có báo cáo chính thức về vụ việc nữ sinh đánh nhau xuất hiện trong video lan truyền trên mạng xã hội.

Vụ hai học sinh đánh nhau ở TP.HCM: 8 em đứng xem cũng bị xử phạt

Vụ hai học sinh đánh nhau ở TP.HCM: 8 em đứng xem cũng bị xử phạt

VOV.VN - Sáng 7/11, Trường THCS Phú An, phường Phú An, TP.HCM (trước là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã có báo cáo chính thức về vụ việc nữ sinh đánh nhau xuất hiện trong video lan truyền trên mạng xã hội.

Công an vào cuộc vụ 2 học sinh lớp 10 đánh nhau tại Nghệ An
Công an vào cuộc vụ 2 học sinh lớp 10 đánh nhau tại Nghệ An

VOV.VN - Hai học sinh lớp 10 (gồm 1 nam, 1 nữ) đánh nhau trước sự hò hét, cổ vũ của nhiều nam sinh tại Nghệ An đã được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường Cao đẳng Việt - Đức, phường Trường Vinh, Nghệ An. Hiện nay, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ.

Công an vào cuộc vụ 2 học sinh lớp 10 đánh nhau tại Nghệ An

Công an vào cuộc vụ 2 học sinh lớp 10 đánh nhau tại Nghệ An

VOV.VN - Hai học sinh lớp 10 (gồm 1 nam, 1 nữ) đánh nhau trước sự hò hét, cổ vũ của nhiều nam sinh tại Nghệ An đã được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường Cao đẳng Việt - Đức, phường Trường Vinh, Nghệ An. Hiện nay, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ.

Quảng Ngãi: Làm rõ clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội
Quảng Ngãi: Làm rõ clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội

VOV.VN - Sáng nay (14/3), trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một nam học sinh lớp 8 túm cổ áo, đánh tới tấp vào đầu em học sinh lớp 7 ngay tại trường, trong giờ ra chơi.

Quảng Ngãi: Làm rõ clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội

Quảng Ngãi: Làm rõ clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội

VOV.VN - Sáng nay (14/3), trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một nam học sinh lớp 8 túm cổ áo, đánh tới tấp vào đầu em học sinh lớp 7 ngay tại trường, trong giờ ra chơi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục