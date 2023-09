Triệu tập nhóm học sinh đánh bạn trong clip đăng tải lên Facebook

Trước đó, chiều tối qua (24/9), một tài khoản Facebook đã đăng tải đoạn clip dài 11 giây về việc hai học sinh tham gia đánh nhau, tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Hình ảnh đoạn clip thể hiện việc một nam học sinh đang ngồi ở lan can trước lớp học thì bất ngờ có 2 người (được cho là nam sinh) lao vào đấm, đá tới tấp vào mặt, đầu, mạng sườn. Do bị đánh bất ngờ, nam sinh này chỉ biết ôm đầu chịu trận. Khi nam sinh rời đi, một trong hai người vẫn tiếp tục lao theo đánh tới tấp. Vụ việc diễn ra trước mặt hàng chục học sinh khác nhưng do nhóm thanh niên ra tay quyết liệt nên không ai dám can ngăn.

Hai nam sinh đánh một học sinh khác tại Trường Nguyễn Công Trứ, huyện Krông Pắk (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Phần lớn các ý kiến bình luận đều tỏ ra bức xúc trước hành vi ngang ngược đánh người của nhóm học sinh cấp 3. Theo thông tin bình luận, sự việc xảy ra vào ngày 6/9, tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Krông Pắk.

Liên quan đến đoạn clip được đăng tải, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở cũng đã nắm bắt được thông tin và đang yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Công Trứ báo cáo vụ việc, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xứ lý theo quy định.

Clip học sinh nam bị đánh tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Krông Pắk.