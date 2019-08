Trộm dỡ mái tôn, “cuỗm” 1,8 tỷ đồng cùng đầu thu camera tại tiệm vàng

Ngày 12/8, lãnh đạo Công an xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ trộm vàng hết sức táo tợn khiến gia chủ bị mất nhiều tài sản có giá trị.

Theo lãnh đạo Công an xã Phụng Thượng, lợi dụng vào mưa bão đêm mùng 2, rạng sáng ngày 3/8, kẻ gian đã tháo ốc vít mái tôn, cạy thêm một lớp thạch cao trên tầng 2 của gia đình anh Trần Văn Hiệp (SN1981, chủ tiệm vàng Hiệp Huyền) rồi đột nhập vào trong lấy hết đầu thu camera an ninh.

Hiện trường vụ trộm vàng

Sau đó, trộm đã phá các cửa tủ để lấy chìa khóa của các vị trí để vàng, tủ trưng bày vàng lấy đi toàn bộ số vàng trưng bày và tiền của gia đình anh Hiệp rồi tẩu thoát trong đêm. Theo anh Hiệp, kẻ gian đã đột nhập vào tiệm vàng lấy đi tổng số tiền vàng khoảng 1,8 tỷ đồng cùng đầu thu camera an ninh để xóa dấu vết.



Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Phụng Thượng đã xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo Công an huyện điều tra theo thẩm quyền. Nhận được thông tin, Công an huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc.

Chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1982, vợ anh Hiệp) cho hay, hôm xảy ra sự việc, chị thức dậy thấy mái nhà chị bị tháo dỡ, kiểm tra thì thấy một số cửa gian trưng bày vàng bị phá khóa, toàn bộ số vàng trưng bày và 10 triệu đồng tiền mặt bị lấy sạch.

Tiệm vàng Hiệp Huyền - nơi xảy ra vụ trộm.

Anh Hiệp cho biết, số tiền vàng quá lớn bị kẻ gian lấy cắp khiến anh và gia đình khốn đốn, mất ăn mất ngủ trong nhiều ngày. Đây là số tiền lao động mồ hôi công sức tích cóp của vợ chồng anh trong nhiều năm.

Chủ tiệm vàng này cho hay, trên trộm có lẽ đã theo dõi nhà anh rất kỹ nên mới biết cách đi lên mái tôn, tháo từng con ốc vít, lật mái tôn lên và tháo cả lớp trần thạch cao để lọt vào nhà. Tinh khôn hơn, kẻ đột nhập còn lấy đi đầu thu camera để xóa dấu vết.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ./.

