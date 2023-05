Trùm đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia và những mắt xích ở TP.HCM

Công an TP.HCM vừa hoàn tất điều tra về một đường dây buôn ma túy có tính chất xuyên quốc gia do Chu Bá Chung (hay gọi là Long, SN 1984, quốc tịch Canada, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu.

Tính đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 9 đối tượng về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong đó, kẻ cầm đầu được xác định là Chu Bá Chung (thường gọi là Long, 39 tuổi, quốc tịch Canada).

Công an bắt giữ Trương Ngọc Mai - mắt xích trong đường dây buôn ma túy từ Campuchia về TP.HCM. Ảnh: CA

Công an TP.HCM thông tin, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, giữa năm 2022 trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM phát hiện một đường dây buôn bán ma túy quy mô mà Trần Kim Loan (51 tuổi) là mắt xích quan trọng.

Qua điều tra xác định, Loan thường giao ma tuý cho Trương Ngọc Mai (26 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận 4) để giao cho khách. Giúp sức cho Loan còn có Đỗ Thị Minh Tâm (38 tuổi).

Ngoài nhận ma túy từ Loan thì Mai còn nhận hàng từ một đầu mối khác là Nguyễn Trung Quốc (26 tuổi).

Thời điểm đó, Quốc bị vào tầm ngắm của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an. Và 13/9/2022, Cục C04 phối hợp cùng Công an TP.HCM bắt giữ Quốc cùng 6 đồng phạm, thu giữ tang vật lên đến 56,5kg ma túy, 39 bánh heroin.

Khi đường dây của Quốc bị triệt phá, Cục C04 đang điều tra thì Mai vẫn nhận hàng từ các đầu mối khác tiêu thụ tại TP.HCM. Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng về đường dây có liên quan đến Mai.

Sáng 16/9/2022, tại đường Đỗ Ngọc Thạnh, phường 14, quận 5, trinh sát Phòng PC04 phối hợp cùng công an địa phương phát hiện Mai nên đưa về trụ sở công an phường kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện trên xe máy của Mai có 3 thùng carton chứa gần 12kg ma túy đá.

Khám xét 2 nơi ở của Mai tại quận 4, công an thu giữ gần 84kg ma túy các loại.

Tang vật ma túy thu giữ. Ảnh: CA

Tổ công tác của PC04 đã phối hợp cùng Công an quận 3, Công an quận Tân Bình bắt giữ Trần Kim Loan và Đỗ Thị Minh Tâm, đồng thời thu giữ 1kg ma túy đá.

Từ khai báo của các đối tượng, Phòng PC04 đã mở rộng điều tra, bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác có liên quan, trong đó có Chu Bá Chung, người có vai trò cầm đầu.

Đến nay, công an đã làm rõ, đầu năm 2019, Chung sang Campuchia cờ bạc và có nợ một người (chưa rõ lai lịch) số tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả. Người đàn ông này đề nghị Chung nhận ma túy và phân phối cho các đầu mối tại TP.HCM theo chỉ định, với tiền công thỏa thuận là 100 - 200 USD/tuần.

Người đàn ông ở Campuchia thông báo qua mạng xã hội cho Chung về địa điểm nhận hàng, giao hàng cho ai. Trung bình 1 – 2 tháng, người ở Campuchia sẽ giao hàng cho Chung khoảng 5 - 30kg ma túy đá, để giao cho khách.

Chung thuê Trương Ngọc Mai phụ giúp việc nhận, cất giữ, giao hàng, với tiền công 5 – 10 triệu đồng/tuần.

Tang vật ma túy thu giữ. Ảnh: CA

Trần Kim Loan cũng là người giao hàng thuê cho trùm ở Campuchia và đầu mối nhận hàng là từ Chung. Trong đó có nhiều lần, Loan nhờ bạn, là Đỗ Thị Minh Tâm nhận hàng để đi giao theo chỉ định.

Về con đường chuyển hàng được xác định là theo tuyến đường bộ từ Campuchia về Việt Nam. Ông trùm ở Campuchia đã đề nghị những người nợ nần cờ bạc tham gia chuyển hàng để cấn trừ nợ và khi đến TP.HCM thì Chung hoặc là tay chân của người này này sẽ nhận hàng.

Ngày 11/5, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chu Bá Chung (hay gọi là Long, SN 1984, quốc tịch Canada, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Trương Ngọc Mai (SN 1997), Đỗ Thị Minh Tâm (SN 1985), Trần Kim Loan (SN 1972), Mai Thị Ngân (SN 1994), Nguyễn Vũ Khải Hoàng (SN 1985), Diệp Hoàng Linh (SN 1991), Nguyễn Trung Quốc (SN 1997), Nguyễn Tấn Thành (SN 1982) về các hành vi nêu trên./.