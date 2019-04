Trường bị cạy két, mất sạch tiền học phí và tiền ủng hộ học sinh nghèo

Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ mất trộm xảy ra tại Trường THPT Hướng Hóa. Vào lúc 7h sáng 3/4, lãnh đạo Trường THPT Hướng Hóa phát hiện cửa phòng kế toán có dấu hiệu bị cạy phá, chiếc két sắt ở trong phòng này cũng bị phá cửa.

Trường THPT Hướng Hóa bị trộm phá két sắt lấy đi tiền học phí và tiền hỗ trợ học sinh nghèo.

Công an huyện Hướng Hóa đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đến khám nghiệm hiện trường. Chiếc két sắt cùng một số vật dụng được đưa về trụ sở Công an huyện để giám định.

Vào thời điểm trộm đột nhập, bên trong két sắt có tiền học phí và tiền ủng hộ sinh nghèo hiếu học chưa kịp gửi đi thì bị mất./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

