Bắt đối tượng phá cửa vào nhà cạy két sắt trộm tiền vàng

Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Bá Hùng (34 tuổi, trú tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hoá) về hành vi trộm cắp. Đối tượng Hùng tại cơ quan điêu tra (ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, sáng 29/3, Công an huyện Yên Định nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi, ở xã Định Thành) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Theo tường trình của anh Mạnh, kẻ gian đã lợi dụng sơ hở của gia đình, dùng dao và tua vít cạy cửa đột nhập vào nhà rồi phá két sắt trộm vàng, tiền mặt, máy tính với tổng trị giá tài sản khoảng 80 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra xác minh, Công an huyện Yên Định xác định Trần Bá Hùng là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp nói trên và tiến hành bắt giữ. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng thu hồi một phần tài sản bị trộm cắp gồm 2 chiếc laptop và 4 chỉ vàng 9999.

Được biết, Hùng là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thường xuyên hoạt động liên huyện và đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra./.