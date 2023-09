Truy bắt đối tượng cầm súng vào nhà sách để cướp tiền

VOV.VN - Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Long Thành và Công an 5 xã có địa bàn dọc theo tuyến quốc lộ 51 để truy bắt đối tượng cướp tài sản.