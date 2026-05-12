Truy bắt đối tượng trộm xe máy kèm thùng hàng của shipper ở Đồng Nai

Ngày 12/5, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một nhân viên giao hàng dừng xe sát lề đường để thực hiện đơn hàng. Khi nam shipper vừa cầm gói hàng đi bộ sang phía đối diện để giao cho khách, một người đàn ông đã thản nhiên tiếp cận, ngồi lên xe rồi nhấn ga phóng đi mất dạng.

Toàn bộ diễn biến vụ trộm diễn ra vô cùng nhanh chóng, khiến nạn nhân không kịp trở tay. Ngoài chiếc xe máy, toàn bộ số hàng hóa của khách trên xe cũng bị đối tượng chiếm đoạt.

Ngay sau khi đoạn video ghi lại vụ việc được đăng tải, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ gay gắt trước hành vi trộm cắp táo tợn, coi thường pháp luật của đối tượng.

Nhiều ý kiến chia sẻ sự cảm thông với nam shipper khi không chỉ mất phương tiện đi lại mà còn phải đối mặt với thiệt hại về tài sản hàng hóa.

Sự việc được xác định xảy ra vào sáng 12/5 trên đường Điểu Xiển, phường Long Bình, TP. Đồng Nai (trước là TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Long Bình, TP. Đồng Nai đã tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương trích xuất hình ảnh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích và bắt giữ nghi phạm.

