Nam shipper tạo hiện trường giả "bị cướp" để chiếm đoạt tiền

Trước đó, ngày 26/4, Công an xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh, tiếp nhận tin báo về tội phạm của ông Nguyễn Vinh Thái (SN 1970, thường trú tổ 2, ấp Bình Thắng, xã Phú Giáo) về việc con trai ông là Nguyễn Minh Cảnh (SN 2002, cùng nơi thường trú) bị một nhóm đối tượng cướp tài sản tại đường giao thông nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen, xã Phú Giáo.

Nguyễn Minh Cảnh tại "hiện trường" giả vụ cướp tài sản.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Phú Giáo đã nhanh chóng có mặt và xác minh thông tin ban đầu. Qua làm việc, Nguyễn Minh Cảnh trình bày Cảnh là nhân viên giao hàng của cửa hàng J&T Express có địa chỉ tại ấp 1, xã Phú Giáo.

Vào khoảng 17h30 ngày 26/4, Cảnh điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen biển số 61F1-272.93 đi giao hàng cho khách. Khi đến đoạn đường giao thông nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen, xã Phú Giáo, thì bị hai nam thanh niên khoảng 30 tuổi chạy xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius màu đen, người điều khiển xe mặc áo khoác màu đen, người ngồi sau không mặc áo khoác mà mặc áo tối màu đều đội nón bảo hiểm chạy theo đạp ngã xe máy của Cảnh rồi cướp đi 6 đến 7 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Realme trị giá khoảng 2 triệu đồng.

Sau đó, Cảnh đã về nhà kể lại vụ việc cho cha ruột là ông Nguyễn Vinh Thái nghe. Ông Thái đã đưa Cảnh đến Công an xã Phú Giáo trình báo vụ việc như kể trên.

Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng xác minh thông tin ban đầu. Qua đó đã làm rõ việc Nguyễn Minh Cảnh trình báo việc bị cướp tài sản là hoàn toàn sai sự thật.

Nguyễn Minh Cảnh tại cơ quan công an.

Qua làm việc, Cảnh khai nhận do cần tiền trả nợ nên đã báo tin sai sự thật rằng mình bị cướp tài sản để nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền hàng của cửa hàng J&T Express lấy tiền trả nợ cá nhân.

Công an xã Phú Giáo tiến hành lập hồ sơ xử lý Cảnh theo quy định của pháp luật.