中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nam shipper tạo hiện trường giả "bị cướp" để chiếm đoạt tiền

Thứ Hai, 16:56, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa điều tra, làm rõ vụ việc một thanh niên do nợ nần đã hoang báo tin bị cướp tài sản.

Trước đó, ngày 26/4, Công an xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh, tiếp nhận tin báo về tội phạm của ông Nguyễn Vinh Thái (SN 1970, thường trú tổ 2, ấp Bình Thắng, xã Phú Giáo) về việc con trai ông là Nguyễn Minh Cảnh (SN 2002, cùng nơi thường trú) bị một nhóm đối tượng cướp tài sản tại đường giao thông nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen, xã Phú Giáo.

Nguyễn Minh Cảnh tại "hiện trường" giả vụ cướp tài sản.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Phú Giáo đã nhanh chóng có mặt và xác minh thông tin ban đầu. Qua làm việc, Nguyễn Minh Cảnh trình bày Cảnh là nhân viên giao hàng của cửa hàng J&T Express có địa chỉ tại ấp 1, xã Phú Giáo.

Vào khoảng 17h30 ngày 26/4, Cảnh điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen biển số 61F1-272.93 đi giao hàng cho khách. Khi đến đoạn đường giao thông nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen, xã Phú Giáo, thì bị hai nam thanh niên khoảng 30 tuổi chạy xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius màu đen, người điều khiển xe mặc áo khoác màu đen, người ngồi sau không mặc áo khoác mà mặc áo tối màu đều đội nón bảo hiểm chạy theo đạp ngã xe máy của Cảnh rồi cướp đi 6 đến 7 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Realme trị giá khoảng 2 triệu đồng.

Sau đó, Cảnh đã về nhà kể lại vụ việc cho cha ruột là ông Nguyễn Vinh Thái nghe. Ông Thái đã đưa Cảnh đến Công an xã Phú Giáo trình báo vụ việc như kể trên.

Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng xác minh thông tin ban đầu. Qua đó đã làm rõ việc Nguyễn Minh Cảnh trình báo việc bị cướp tài sản là hoàn toàn sai sự thật.

Nguyễn Minh Cảnh tại cơ quan công an.

Qua làm việc, Cảnh khai nhận do cần tiền trả nợ nên đã báo tin sai sự thật rằng mình bị cướp tài sản để nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền hàng của cửa hàng J&T Express lấy tiền trả nợ cá nhân.

Công an xã Phú Giáo tiến hành lập hồ sơ xử lý Cảnh theo quy định của pháp luật.

Triệt phá băng nhóm dàn cảnh chen lấn để cướp giật tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, qua công tác xác minh, đơn vị phát hiện thêm một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản do Vi Thị Giàu, trú khu vực Thới Bình A, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ) cầm đầu, với khoảng 10 đối tượng tham gia.

Theo Phú Lữ/Báo CAND
Tag: shipper giả bị cướp TP.HCM hoang báo tin cướp tài sản Nguyễn Minh Cảnh chiếm đoạt tiền hàng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt tên cướp có 4 tiền án, cướp tài sản giữa cầu Rạch Miễu 2 ở Đồng Tháp
VOV.VN - Công an phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Lê Văn Cang (sinh 1985, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp)  về hành vi cướp tài sản và đã bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng cướp giật tài sản tại Cần Thơ
VOV.VN - Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1991, thường trú tại ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật