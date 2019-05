Truy bắt hai đối tượng dùng dao tấn công cảnh sát hình sự

Chiều 24/5, Đại tá Trương Văn Chấm– Trưởng Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, Công an TP Tân An đang phối hợp Công an huyện Bến Lức truy bắt đối tượng chống lực lượng thi hành công vụ lẩn trốn trên địa bàn.

Công an xã kiểm tra phươnng tiện của 2 đối tượng

Khoảng 10h sáng 24/5, tổ tuần tra của Công an Tân An phát hiện hai thanh niên đi chung mô tô biển số 52N5-3322 có biểu hiện đáng ngờ, khi cảnh sát hình sự đến kiểm tra thì hai đối tượng lên xe nổ máy chạy đi. Khi hình sự truy đuổi thì đối tượng ngồi sau dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt và lấy dao tấn công một cảnh sát hình sự bị thương ở tay.

Hai đối tượng thoát ra Quốc lộ 1 chạy về hướng TPHCM. Lúc này, bị truy đuổi quyết liệt, chạy qua khu vực Cầu Ván thuộc ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, do điều khiển quá nhanh, hai đối tượng bị lao xe xuống bờ ao.

Một đối tượng bị bắt giữ giao Công an xã Nhựt Chánh. Đối tượng còn lại băng ra cánh đồng gần đó lẩn trốn. Hiện đối tượng này đang bị lực lượng công an phối hợp cùng người dân hai bên Quốc lộ 1 bao vây, tìm kiếm.

Riêng đối tượng bị bắt vẫn đang trong cơn ngáo đá nên chưa thể lấy lời khai, trên người không có giấy tờ tuỳ thân, chỉ khai nhận quê An Giang, hiện tạm trú huyện Bình Chánh, TPHCM. Kiểm tra trong cốp xe máy, cảnh sát hình sự phát hiện còn một chai xịt hơi cay chưa sử dụng./.