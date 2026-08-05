Truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản trị giá gần 390 triệu đồng tại Đồng Nai

Trước đó, sáng 3/8, Công an phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản gồm một dây chuyền vàng và mặt dây chuyền, tổng trị giá khoảng 387,5 triệu đồng, xảy ra tại một ngôi chùa ở khu phố Long Tân.

Đối tượng Phạm Văn Dọn cùng tang vật (ảnh: CA)

Ngay sau khi nhận tin báo từ bị hại, Công an phường Nhơn Trạch đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP. Đồng Nai) và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Phạm Văn Dọn là thủ phạm nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Dọn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.