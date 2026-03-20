Truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hai xe ô tô gồm KIA K3 BKS 15A-940.05 và Mazda 3 BKS 15K-145.15.

Đối tượng Đặng Thành Trung

Theo tài liệu điều tra, các vụ việc xảy ra vào ngày 11/01/2025 và 17/01/2025 tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Quá trình xác minh, ngày 11/3/2026, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thành Trung (SN 1998; thường trú xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (cũ) nay là xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, cơ quan Công an chưa xác định được nơi ở của đối tượng Đặng Thành Trung. Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng.

Cơ quan chức năng đề nghị bất kỳ ai biết thông tin về đối tượng Đặng Thành Trung liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, số điện thoại cán bộ thụ lý: 0971.914.222 hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.