Truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô

Thứ Sáu, 09:44, 20/03/2026
VOV.VN - Ngày 20/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung có liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 2 xe ô tô xảy ra tại Hải Phòng, theo đó, đề nghị người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hai xe ô tô gồm KIA K3 BKS 15A-940.05 và Mazda 3 BKS 15K-145.15.

Đối tượng Đặng Thành Trung

Theo tài liệu điều tra, các vụ việc xảy ra vào ngày 11/01/2025 và 17/01/2025 tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Quá trình xác minh, ngày 11/3/2026, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thành Trung (SN 1998; thường trú xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (cũ) nay là xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, cơ quan Công an chưa xác định được nơi ở của đối tượng Đặng Thành Trung. Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng.

Cơ quan chức năng đề nghị bất kỳ ai biết thông tin về đối tượng Đặng Thành Trung liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, số điện thoại cán bộ thụ lý: 0971.914.222 hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Triệu Văn Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Triệu Văn Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Hà Nội truy nã nữ quái lừa đảo hơn 20 năm bỏ trốn

VOV.VN - Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Phượng (SN 1959; thường trú trước đây tại 830 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nay là phường Hải Dương, TP Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VOV.VN - Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Phượng (SN 1959; thường trú trước đây tại 830 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nay là phường Hải Dương, TP Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

