Truy tìm lái xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Trước đó, lúc 13h57 ngày 16/7, tại Km78+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai địa phận khu Sơn Hà, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. (ảnh: Thanh Niên)

Xe ô tô tải loại 3200kg biển số 21C-073.58 chạy chiều Lào Cai đi Hà Nội đã đâm vào chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1979, trú tại khu Văn Phú 1, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đi bộ trên đường làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, xe ô tô 21C-073.58 đã rời khỏi hiện trường.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Khê giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.



Cơ quan Công an đề nghị ai biết hoặc có thông tin về phương tiện, người điều khiển phương tiện gây tai nạn báo cho Cục Cảnh sát giao thông theo số điện thoại 0912141442 (đồng chí Tâm) hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê, Phú Thọ để điều tra theo quy định.