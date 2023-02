Truy tố bị can vụ chém lìa chân người đi đường ở Hà Nội

Nóng 24h: Lời khai của nghi can vụ chém lìa chân người đi đường ở Hà Nội

VOV.VN - Công an huyện Thường Tín đã bắt được 1 trong 2 nghi can liên quan vụ chém lìa chân một người đi đường ở Thường Tín. Đối tượng trực tiếp cầm dao chém vẫn đang bỏ trốn, cơ quan công an tiếp tục truy bắt.