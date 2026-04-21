Truy tố nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương dùng sổ đỏ giả lừa đảo

Thủ đoạn "phù phép" sổ thật thành sổ giả

Theo cáo trạng số 515, sự việc bắt đầu vào khoảng tháng 8/2018. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Trần Thị Mười Bảy (SN 1976, ngụ phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là phường Phú An, TP.HCM) đặt vấn đề vay tiền của bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1967, ngụ phường Phú Lợi, TP.HCM - trước là phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Để tạo niềm tin và đáp ứng yêu cầu tài sản thế chấp của bà Tâm, Bảy nảy sinh ý định lừa đảo bằng giấy tờ giả.

Bà Nguyễn Thị Tâm

Lợi dụng sự tin tưởng của ông Thái Văn Quan đối với chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ) của mình, Mười Bảy đã mượn 2 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của ông Quan với lý do "giới thiệu người mua".

Ngay sau khi có bản chính trong tay, Bảy liên hệ với một đối tượng trên mạng xã hội để đặt làm giả 2 GCNQSDĐ dựa trên thông tin này với giá 1 triệu đồng. Sau khi nhận được hàng giả, Bảy trả lại bản chính cho ông Quan.

Để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, bị can Bảy còn tự lập và làm giả Hợp đồng ủy quyền từ chủ đất và Hợp đồng mua bán đất giữa Bảy với ông Thái Văn Quan.

Chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn

Tin tưởng các giấy tờ này là thật, bà Tâm đã đồng ý cho Bảy vay số tiền 520 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị can không sử dụng vào việc mua bán đất như cam kết mà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Hình ảnh lập vi bằng bà Trần Thị Mười Bảy nhận tiền từ bà Tâm

Đến cuối năm 2018, để chốt các khoản nợ cũ và mới, hai bên đến Văn phòng Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận tổng số nợ là 1,45 tỷ đồng. Do Bảy không trả tiền, bà Tâm khởi kiện ra TAND TP Thủ Dầu Một. Tháng 7/2019, Tòa án ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận, buộc Bảy thanh toán hơn 1,5 tỷ đồng (cả gốc và lãi).

Về nội dung làm giả tài liệu, bà Tâm và Bảy không khai báo và cung cấp tài liệu nên TAND TP. Thủ Dầu Một không biết và giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, sau đó, bà Trần Thị Mười Bảy không chấp hành nghĩa vụ thi hành án mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Lúc này, bà Tâm mới làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo đến cơ quan công an.

Đối diện khung hình phạt nghiêm khắc

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự xác định: 2 GCNQSDĐ nêu trên là giả, được thực hiện bằng phương pháp in phun màu điện tử. Các chữ ký, chữ viết và dấu vân tay trên những hợp đồng mua bán thực chất đều do chính Trần Thị Mười Bảy tự ký và in ra để giả mạo chữ ký của các chủ thể liên quan.

VKSND TP.HCM nhận định hành vi của bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn ảnh hưởng đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước.

Bị can Trần Thị Mười Bảy bị truy tố theo điểm a Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (khung hình phạt từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân); điểm b Khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Dự kiến Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ đưa vụ án ra xét xử vào ngày 24/4 tới.

Thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, Trần Thị Mười Bảy đang là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương. Trước khi bị khởi tố, đối tượng được cho nghỉ việc theo nguyện vọng.