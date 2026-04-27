Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện N.D.H đã bình luận sai sự thật, mang tính xúc phạm danh dự lực lượng CAND dưới một video phát trực tiếp liên quan đến công tác chữa cháy trên địa bàn phường Gia Sàng.

Công an làm việc với trường hợp vi phạm

Đây là video ghi nhận hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Làm việc với cơ quan Công an, N.D.H thừa nhận hành vi vi phạm của mình khi đăng tải nội dung không đúng sự thật trên mạng xã hội. Người này cho biết mục đích là nhằm thu hút sự chú ý, “giật tít”, câu lượt tương tác.

Công an xã Đồng Hỷ đã yêu cầu đối tượng gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai phạm, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.