Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

Thứ Hai, 08:49, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện N.D.H đã bình luận sai sự thật, mang tính xúc phạm danh dự lực lượng CAND dưới một video phát trực tiếp liên quan đến công tác chữa cháy trên địa bàn phường Gia Sàng.

xu phat hanh vi xuc pham luc luong cand tren mang xa hoi o thai nguyen hinh anh 1
Công an làm việc với trường hợp vi phạm

Đây là video ghi nhận hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Làm việc với cơ quan Công an, N.D.H thừa nhận hành vi vi phạm của mình khi đăng tải nội dung không đúng sự thật trên mạng xã hội. Người này cho biết mục đích là nhằm thu hút sự chú ý, “giật tít”, câu lượt tương tác.

Công an xã Đồng Hỷ đã yêu cầu đối tượng gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai phạm, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: xúc phạm CAND xử phạt vi phạm hành chính mạng xã hội Công an Thái Nguyên
Tin liên quan

Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật về bầu cử ở Thái Nguyên

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử lý một trường hợp đăng tải bình luận sai sự thật, xuyên tạc quy trình bầu cử trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Ngày 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

