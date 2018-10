Không thể chấp nhận lý giải “6 học sinh bị điện giật do lỗi ông trời“

Vụ việc 6 học sinh bị điện giật ngay tại cổng trường ở huyện Châu Thành (Long An) khiến 2 em tử vong tại chỗ, 4 em bị thương nặng phải đi cấp cứu vào chiều 13/10 đang khiến dư luận không khỏi bất bình trước cách giải thích của điện lực huyện Châu Thành nói rằng do trời mưa, sét đánh khiến đường dây điện bị đứt. Vậy ngành điện ở địa phương có vô can trong vụ việc này hay không?

2 học sinh tử vong tại chỗ, có 4 em bị thương (trong đó có 2 em nguy kịch) sau vụ tai nạn do điện giật trước cổng trường THCS An Lục Long. Ảnh: Thanh Phong.

Trao đổi với phóng viên VOV, Luật sư Nguyễn Văn Sơn, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cũng cho rằng lời giải thích của người đứng đầu điện lực huyện Châu Thành là không thuyết phục.

Luật sư Nguyễn Văn Sơn cho rằng, về trách nhiệm pháp lý không phải là chuyện thích nói thế nào thì nói, thích nhận thì nhận. Việc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan sẽ phải căn cứ vào pháp luật.

“Trước tai họa bất thình lình ập xuống với các em và gia đình các em không ai có thể cầm lòng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, 2 gia đình vĩnh viễn mất đi những đứa con thân thương. Tôi chắc chắn rằng không ai là không bất bình trước vụ việc này”, Luật sư Sơn chia sẻ.

Một số báo dẫn thông tin do người dân cung cấp cho biết, dây điện trung thế bị đứt trước khi gây họa cho các cháu học sinh khoảng 1 giờ, nhưng ngành điện không thực hiện cắt điện để đảm bảo an toàn cho người đi đường. Vậy phải chăng có lỗi do chủ quan, thiếu trách nhiệm từ cơ quan chức năng?

Theo luật sư Nguyễn Văn Sơn, cho đến giờ phút này, chúng ta có quyền đặt rất nhiều câu hỏi, có quyền nghi ngờ về tất cả những yếu tố liên quan. Rõ ràng khi thời tiết có dấu hiệu bất thường (giông, bão, lũ lụt, sấm chớp…), để đảm bảo an toàn lưới điện, doanh nghiệp cung ứng điện phải có quy trình ứng trực để xử lý sự cố. Trong vụ việc này, thông qua thông tin trên báo chí cho thấy, sự cố đã xảy ra cả tiếng đồng hồ mà doanh nghiệp vẫn chưa cắt điện thì rõ ràng là lỗi tắc trách, không thể trốn tránh trách nhiệm.

Và câu hỏi đặt ra là có khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể hay không?

Luật sư Sơn khẳng định cơ quan điều tra có thẩm quyền cần phải khởi tố điều tra vụ án. Để biết được cá nhân, đơn vị nào có trách nhiệm khi để xảy ra sự cố này phải điều tra mới biết được. Quá trình điều tra không đơn thuần là việc thu thập chứng cứ mà do cơ quan điều tra có thẩm quyền thực hiện để đảm bảo tính khách quan. Khi câu chuyện đã xảy ra, phía điện lực, bên trực tiếp có liên quan đến sự cố, đương nhiên ngay từ đầu tư cách của họ đã không đảm bảo tính khách quan. Trong bộ luật hình sự có quy định rất cụ thể các tội danh có liên quan đến những trường hợp như thế này, như tội vô ý làm chết người, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tội vi phạm các quy định về cung ứng điện.

“Tôi mong muốn cơ quan pháp luật làm đúng trách nhiệm của mình, làm rõ trách nhiệm của những người có lỗi trong trường hợp này để đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Vấn đề không chỉ để an ủi vong linh của các cháu mà quan trọng hơn là để tránh được những trường hợp tương tự xảy ra sau này”, luật sư Sơn bày tỏ.

Luật sư Sơn cũng cho rằng không thể nói là chưa có luật điều chỉnh, hay chỗ nọ đổ chỗ kia để làm mờ lỗi cá nhân trong vụ này. “Nếu thực sự làm việc một cách khách quan, nghiêm túc, để áp dụng pháp luật, tôi tin rằng trong tất cả các trường hợp tương tự hoàn toàn có thể tìm ra hành vi vi phạm pháp luật. Bất cứ vụ việc gì xảy ra, việc họ đổ lỗi thế nọ thế kia đấy là tâm lý cố hữu, luôn luôn đùn đẩy trách nhiệm. Pháp luật không thể dung túng việc đùn đẩy trách nhiệm”, luật sư Sơn nhấn mạnh.

Quy trình vận hành an toàn lưới điện quy định rõ về trách nhiệm của ngành điện phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng. Tuy nhiên, vụ việc thực tế ở huyện Châu Thành (Long An), dây điện trung thế bị đứt, rơi mà chỉ có "lỗi của ông trời" là khó có thể chấp nhận./.

