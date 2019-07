Nghi án cha sát hại, phi tang xác con ở Đà Nẵng: Quan điểm trái chiều

Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Hời (34 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi giết người. Bùi Văn Hời là nghi can giết con gái sau đó phi tang xác xuống sông Hàn trong vụ án gây rúng động dư luận Đà Nẵng hồi đầu năm nay. Được biết, các quyết định này đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.



Nghi can Bùi Văn Hời (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Sau hơn 6 tháng xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng vẫn chưa thể đưa ra kết luận vụ án bởi nút thắt lớn nhất của vụ án chính là thi thể cháu bé bị ném xuống sông vẫn chưa thể tìm thấy. Đây cũng là lý do khiến cơ quan chức năng từng phải hủy quyết định tạm giữ, trả tự do cho Bùi Văn Hời hồi đầu tháng 3.



Quay trở lại quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam lần thứ 2 này, lãnh đạo Cơ quan CSĐT (C02), Bộ Công an cho là cần thiết và có căn cứ. Mặc dù chưa tìm thấy thi thể nạn nhân nhưng tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được phù hợp với lời khai của Bùi Văn Hời. Theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015, hành vi của Hời có dấu hiệu của tội Giết người.



Về phía Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cơ quan chỉ đạo VKSND Đà Nẵng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam lần 2 đối với Bùi Văn Hời, cũng cho rằng quyết định này là có căn cứ.



Theo lập luận của đại diện Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao) trên báo điện tử Zing, tuy mấu chốt của vụ án là cơ quan điều tra vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân nhưng lời khai của Hời tại cơ quan điều tra là khách quan bởi thời gian xảy ra vụ án cũng là thời điểm Hời đang trông nom và ở cùng cháu bé tại các khách sạn ở quận Sơn Trà.



Cùng với đó, lời khai nhận tội của Hời cũng phù hợp với lời khai của các nhân viên khách sạn và trùng khớp với thời điểm cháu bé mất tích. Đáng nói, Hời khai bỏ thi thể cháu bé vào bao tải rồi chở bằng xe máy đến cầu Thuận Phước ném xuống sông. Hình ảnh camera tại cầu Thuận Phước cũng còn lưu cảnh Hời điều khiển xe máy ở khu vực này. Trong quá trình thực nghiệm hiện trường, người đàn ông này đã thực hiện các thao tác giống như lời khai.



Nêu quan điểm về vụ việc này, luật sư Nguyễn Doãn Hồng (Công ty luật quốc tế Đà Nẵng, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) cũng đồng tình với quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra, xét về mặt xã hội cũng như pháp luật đều hợp lý. Theo dõi vụ án từ những ngày đầu, theo luật sư Nguyễn Doãn Hồng, các lời khai của bị can, nhân chứng và vật chứng đều đã đủ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Việc tìm thấy thi thể của cháu bé chỉ là điều kiện cần để thực hiện việc giám định và làm rõ thêm hành vi giết người của Bùi Văn Hời. Trong trường hợp không thể tìm được thi thể nạn nhân, hoàn toàn vẫn có thể xét xử vụ án dựa trên căn cứ tài liệu hồ sơ hiện tại, là lời khai của bị can thừa nhận hành vi giết người, nhân chứng, vật chứng cũng đã thể hiện điều đó.



Vụ việc đã xảy ra hơn nửa năm và việc tìm được thi thể cháu bé là rất khó, tuy nhiên không phải vì thế mà không thể kết án Bùi Văn Hời. Luật sư Hồng nhận định và cho rằng việc tìm được thi thể nạn nhân chỉ là điều kiện cần chứ không có nghĩa phải tìm bằng được thì mới có thể kết án. Trong vụ án này đã có đủ các yếu tố để xét xử. Tuy nhiên, để kết án cũng nên xem xét xét Bùi Văn Hời phạm tội trong hoàn cảnh nào, trạng thái tinh thần có bị kích động mạnh hay ức chế về tâm lý hay không; vô ý hay cố ý giết người, để tuyên mức phạt đúng người đúng tội.



Luật sư Hồng cũng nhấn mạnh, về mặt xã hội, những vụ án như thế này, cần phải quyết tâm làm tới cùng để tăng tính răn đe, không tạo tiền lệ xấu, ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội.



Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Hoài Nghĩa, Công ty luật TNHH Châu Đại Dương (Đoàn Luật sư TPHCM) dẫn quy định tại Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự: ‘‘Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội”. Luật sư Nghĩa cho rằng chưa đủ chứng cứ để khởi tố, điều tra và kết tội theo quy định trên. Lời khai của Bùi Văn Hời là không khách quan vì không có chứng cứ về nạn nhân, hiện trường.



Do đó, theo luật sư Nghĩa, vụ án này có thể phải đình chỉ theo Bộ luật Tố tụng hình sự vì đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội. Trong trường hợp nếu phát hiện chứng cứ mới, phù hợp, CQĐT có quyền khởi tố vụ án, bị can nếu thời hạn tố tụng vẫn còn./.