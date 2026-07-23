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Vận động 2 đối tượng truy nã ra đầu thú, trong đó có 1 đối tượng lẩn trốn tại Lào

Thứ Năm, 14:57, 23/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa vận động thành công 2 đối tượng truy nã ra đầu thú, trong đó có 1 đối tượng lẩn trốn tại Lào.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Vi Văn Cảnh (SN 1998, trú tại Môn Sơn, tỉnh Nghệ An), đối tượng đang bị truy nã từ tháng 7/2023 về tội "Cố ý gây thương tích", đang lẩn trốn tại Lào.

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Đối tượng Vi Văn Cảnh (X) đã đầu thú về hành vi phạm tội của mình. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Sau khi báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập Tổ công tác sang Lào tuyên truyền, vận động đối tượng ra đầu thú.

Ngày 21/7/2026, sau khi được Tổ công tác vận động, thuyết phục, Vi Văn Cảnh đã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự cũng tiếp nhận Quang Bính Tài (SN 1996, trú tại bản Vẽ, xã Yên Na, tỉnh Nghệ An) đến đầu thú.

Theo cơ quan Công an, năm 2024, Quang Bính Tài bị ra Quyết định truy nã về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Biết mình bị truy nã, đối tượng đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố khiến việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

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Đối tượng Quang Bính Tài tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Yên Na đồng chủ trì xác định Quang Bính Tài đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Bắc. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã gặp gỡ người thân, phân tích, kiên trì vận động để đối tượng sớm ra đầu thú nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 21/7/2026, Quang Bính Tài đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là một trong những biện pháp nghiệp vụ quan trọng của lực lượng Công an, qua đó vừa giúp người vi phạm có cơ hội hưởng sự khoan hồng của pháp luật, vừa bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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