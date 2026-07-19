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Vận động thành công đối tượng truy nã gây rối trật tự ra đầu thú

Chủ Nhật, 09:49, 19/07/2026
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VOV.VN - Sau thời gian vận động, Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã thuyết phục thành công đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Nghĩa đã vận động thành công một đối tượng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng ra đầu thú.

Theo cơ quan công an, ngày 29/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trong số các bị can có Phan Ngọc Tân (SN 2003, trú xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội).

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Đối tượng truy nã nguy hiểm Phan Ngọc Tân

Trong quá trình điều tra, Phan Ngọc Tân đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan điều tra truy nã.

Đến ngày 13/7/2026, qua công tác tuyên truyền, vận động của Công an xã Phú Nghĩa, Phan Ngọc Tân đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, Công an xã Phú Nghĩa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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