Vì sao bị khởi tố 3 năm nhưng ông Lê Thanh Thản vẫn chưa bị truy tố, xét xử?

Ngày 19/12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2022. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết ngày 5/7/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản - người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về hành vi Lừa dối khách hàng.

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, vụ án liên quan đến sai phạm trong dự án chung cư CT6 tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội) do Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes là chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong vụ án này cũng có 2 nhóm hành vi vi phạm.

Đối với hành vi vi phạm của ông Lê Thanh Thản, cơ quan điều tra đã làm xong, liên quan đến quy hoạch, xây dựng, trách nhiệm. Tuy nhiên, trong cùng vụ án này, có hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đối với cán bộ phường, thanh tra xây dựng, lãnh đạo quận Hà Đông. Đối với nhóm hành vi Thiếu trách nhiệm, cơ quan điều tra đã kết luận điều tra song Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã trả điều tra bổ sung.

Do vụ án liên quan đến cán bộ Đảng viên nên Công an TP Hà Nội đã báo cáo Thành uỷ đã đưa vào diện Thường vụ Thành uỷ Hà Nội theo dõi. Thời gian sắp tới đây cơ quan Công an TP Hà Nội sẽ khẩn trương điều tra để đưa vụ án ra truy tố, xét xử./.