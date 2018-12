Vì sao quyền Trưởng phòng của Cục đường thủy nội địa Việt Nam bị bắt?

1. Quyền trưởng phòng của Cục đường thủy nội địa Việt Nam bị bắt: Ngày 30/12, cơ quan công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Mạnh Hùng, quyền trưởng phòng Kế hoạch đầu tư của Cục đường thủy nội địa Việt Nam. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Hùng có hành vi đồng phạm với một số cán bộ Cục Đường thủy nội địa trong việc lập "quỹ đen" trái quy định tại cơ quan này. Trước đó, ngày 29/8 Thanh tra Bộ ban hành kết luận số 9633/KL-BTGTV, xác định có 9 cá nhân liên quan đến việc chi quỹ đen, đồng thời buộc Cục đường thủy nộp vào Ngân sách Nhà nước 406 triệu đồng 2. Tin tưởng vào bạn trai ngoại quốc trên mạng, nhiều "quý bà" bị lừa tiền tỷ: Theo trình báo của các nạn nhân, do tin tưởng vào "bạn trai" ngoại quốc (quen trên mạng xã hội) đã chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng ra nước ngoài. Đối tượng ngoại quốc tự nhận đang chiến đấu ở Syria, có một vali hàng triệu USD cần chuyển về Việt Nam. Nhưng để chuyển vali tiền này cần một số khoản phí và đối tượng đã yêu cầu các "quý bà" nộp phí thay mình. Do nhẹ dạ cả tin, 7 "quý bà" đã mắc lừa trong đó người chuyển nhiều tiền nhất lên đến 2,2 tỷ đồng. 3. Đối tượng chuyển hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam: Chiều 29/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm – Bộ đội biên phòng và Công an các tỉnh biên giới phía Nam bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Cường (26 tuổi), ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 10.000 viên, 4kg ma túy tổng hợp và ma túy đá. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, do đối tượng Trần Văn Phương, cư trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Trong ảnh là lượng ma túy tổng hợp lên đến 10.000 viên được cơ quan công an thu giữ. 4. Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo dâm ô học sinh lớp 8: Sáng 30/12, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Hồ Trọng Đăng (SN 1983, giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) về hành vi "Dâm ô với trẻ em". (Ảnh: Cơ quan công an) Qua điều tra ban đầu xác định tối 19/12, ông Đăng đã dùng thủ đoạn lừa chở em N.T.L. (học sinh lớp 8 một trường THCS trên địa bàn huyện Đức Cơ) đến bãi đất trống phía sau Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ. Tại đây, yêu râu xanh này đã dùng tay khống chế và có hành vi sờ soạng, xâm phạm đến thân thể em L. Khi chở em L. quay trở lại nhà thì ông này bị người nhà em L. giữ lại và trình báo công an. 5. Cướp giật thùng tiền mừng cưới để trả nợ: Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Trương Minh Tuấn (áo trắng, 22 tuổi) và Bon (30 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào trưa 29/12, hai thanh niên này đã cướp giật một thùng tiền mừng cưới trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc KP2 (P.Hiệp An). Tuy nhiên, hai thanh niên chưa kịp tẩu thoát thì đã bị nhóm "Hiệp sĩ đường phố" gần đó tóm gọn. Bước đầu khai nhận, Tuấn và Bon cho biết do mắc vào nợ nần cá độ bóng đá nên nghĩ đến việc cướp giật để trả nợ.

