Việt Nam tăng cường "lá chắn số" phòng, chống mua bán người

Với chủ đề "Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo", lễ phát động truyền đi thông điệp cảnh báo về các thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi trên không gian mạng, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Các đại biểu phát động hưởng ứng Ngày Thế giới và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tội phạm mua bán người đang chuyển dịch nhanh chóng, lợi dụng triệt để không gian mạng để hoạt động.

Những chiêu trò tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao", lừa đảo trực tuyến đang trở thành "chiếc bẫy" đưa nhiều người vào tình trạng cưỡng bức lao động và bóc lột. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đặc biệt trên không gian mạng để chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Khánh Hòa tham gia phát động.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho biết, công tác phòng, chống mua bán người sẽ được gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm và sinh kế bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa và các nhóm dễ bị tổn thương.

Cùng với đó là tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý công dân, xuất nhập cảnh, môi giới việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thường xuyên chia sẻ thông tin, phối hợp hành động nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an

"Việt Nam tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mua bán người theo hướng thống nhất, đồng bộ, phù hợp với các điều ước quốc tế và thực tiễn trong nước. Các lực lượng chức năng sẽ kiên quyết tấn công đánh trúng, đánh đúng, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đồng thời kịp thời giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân buôn bán người tái hòa nhập cộng đồng", Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Các lực lương tham gia Lễ phát động

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ mua bán người cho thanh thiếu niên, đồng thời giới thiệu các mô hình di cư an toàn và phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong phòng ngừa tội phạm.

Diễu hành biểu dương lực lượng

Dịp này, Bộ Công an tổ chức triển lãm ảnh về công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người, phòng, chống bạo lực giới; đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm tình huống lừa đảo trên không gian mạng, trò chơi tương tác tìm hiểu pháp luật và hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn của tội phạm mua bán người.