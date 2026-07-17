Vĩnh Long: Bắt giữ và khởi tố vụ án lô hàng 1.500 sản phẩm giả mạo

Ngày 17/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng để điều tra về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sau khi phát hiện người này thu gom, bày bán số lượng lớn hàng hóa giả mạo các thương hiệu danh tiếng. Theo hồ sơ từ cơ quan Công an, bị can bị khởi tố là Thái Lê Minh Tuấn (sinh năm 1984, thường trú tại ấp An Nhơn, xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp).

Quyết định khởi tố chính thức được ban hành vào ngày 16/7/2026. Trước đó, vào ngày 02/6/2026, trong quá trình thực hiện đợt kiểm tra theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Gia Thái (nằm trên đường Phan Đình Phùng, khóm 2, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long).

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Thái Lê Minh Tuấn (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cửa hàng đang bày bán công khai một số lượng lớn hàng hóa bao gồm: giày, dép, vớ, miếng lót giày và đế dép có dấu hiệu làm giả tinh vi. Các sản phẩm này mang logo và thiết kế nhái lại hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng thế giới đang được bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm: NIKE, ADIDAS, PUMA, NEW BALANCE, CONVERSE, MLB, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMÈS, BALENCIAGA, BURBERRY, FENDI, Dr. Martens.

Qua kiểm đếm thực tế, cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ tổng cộng 1.571 sản phẩm vi phạm. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định tổng giá trị số tang vật này là 219.711.000 đồng. Làm việc với cơ quan chức năng, bị can Thái Lê Minh Tuấn thừa nhận toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ đều là hàng giả. Để có nguồn hàng cung cấp cho cửa hàng, Tuấn khai nhận đã tìm mua từ nhiều nguồn khác nhau tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đối tượng thường xuyên đặt hàng qua các hội nhóm trên mạng xã hội hoặc trực tiếp đến lấy sỉ tại chợ An Đông (TP.HCM). Sau khi gom được hàng với giá rẻ, Tuấn mang về Vĩnh Long, đưa ra bày bán công khai tại hộ kinh doanh Gia Thái với mức giá dao động từ 18.000 đồng đến 650.000 đồng/sản phẩm nhằm hưởng tiền chênh lệch. Để có cơ sở xử lý vụ việc, cơ quan điều tra đã gửi mẫu đi giám định.

Kết quả từ Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) khẳng định: Toàn bộ số hàng hóa bị Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ đều là hàng giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đáng chú ý, đại diện pháp lý của 09 doanh nghiệp là chủ sở hữu các nhãn hiệu bị làm giả đã gửi văn bản chính thức tới cơ quan điều tra. Các đơn vị này xác nhận không hề cấp phép cho hộ kinh doanh Gia Thái phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu của mình, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý triệt để vụ án "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" này, góp phần làm trong sạch thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.