Vĩnh Phúc: Báo động tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên

Tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội. Điều đáng lo ngại có nhiều vụ án do người dưới 18 tuổi thực hiện thuộc trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Trước thực tế này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.

Một đối tượng thanh thiếu niên tại cơ quan công an.

Mới đây, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Duy (trú tại xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch); Trương Chí Kiên (trú tại xã Yên Dương, huyện Tam Đảo) và Đinh Quang Hiếu (trú tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội cướp tài sản. Cả 3 đối tượng này đều có tuổi đời còn rất trẻ từ 15- 16 tuổi.

Sau khi tụ tập tại một quán game, các đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Cả nhóm mang theo dao phóng lợn, vỏ chai bia thủy tinh cướp 1 chiếc xe máy Wave Alpha.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ án do các đối tượng vị thành niên gây ra ở Vĩnh Phúc trong thời gian gần đây với hành vi rất manh động, nguy hiểm.

Thượng tá Phan Tấn Đạt, Phó trưởng Công an huyện Bình Xuyên cho biết, trên địa bàn huyện có 5 khu công nghiệp, với khoảng 40.000 lao động. Cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, huyện Bình Xuyên cũng đối mặt với những tiềm ẩn phức tạp về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

"Công an huyện Bình Xuyên đã tuyên truyền giáo dục, tổ chức ký cam kết đến các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật. Công an huyện xây dựng và ra mắt mô hình điểm quản lý giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư, lấy điểm là thị trấn Hương Canh, sau đó đã nhân rộng đến 100% các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời tổ chức triển khai kế hoạch tuần tra chốt điểm, kiểm tra hành chính vây ráp, ghi hình phạt nguội các đối tượng là nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn", Phó trưởng Công an huyện Bình Xuyên cho biết.

Từ thực tiễn tại địa phương, Thượng tá Hoàng Việt Lào, Trưởng Công an huyện Tam Đảo cho biết, trước đây người chưa thành niên thường chỉ phạm tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích… với thủ đoạn đơn giản, chủ yếu do bồng bột, thiếu suy nghĩ, chưa gây nguy hại lớn. Tuy nhiên, hiện nay, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng này đã có dấu hiệu của tính tổ chức với tính chất, hành vi rất liều lĩnh, chủ động chuẩn bị hung khí có tính sát thương cao như dao phóng lợn tự chế, đinh ba, vỏ chai bằng thủy tinh… để gây án.

"Có những đối tượng thực hiện những vụ việc rất manh động như cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích. Qua đấu tranh, công an đã kịp thời ngăn chặn những nhóm rất đông 50 đối tượng trở lên, tụ tập hẹn nhau để "thanh toán". Qua công tác đấu tranh phòng ngừa, công an đã kịp thời phát hiện và xử lý, thu giữ nhiều hung khí như dao, chai thủy tinh... các đối tượng đã chuẩn bị sẵn cho cuộc hỗn chiến. Các cháu với độ tuổi trẻ, khi có sự kích động vào thực hiện những hành vi rất khó kiểm soát", Thượng tá Hoàng Việt Lào nói.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 47 vụ, 153 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 21 vụ, tăng 68 đối tượng. Trong đó cơ quan điều tra đã khởi tố hình sự 32 vụ, 82 đối tượng.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án “Phòng ngừa, đấu tranh với các nhóm thanh, thiếu niên sử dụng vụ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên các địa bàn trọng điểm, tuyến giao thông đường bộ”.

Thực hiện Đề án này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp với các đối tượng thanh, thiếu niên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các tuyên truyền pháp luật cho hàng nghìn lượt người. Đồng thời tổ chức sơ kết, nhân rộng các các mô hình phát huy hiệu quả trong công tác quản lý thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng kịp thời phát hiện các đối tượng kích động, kêu gọi tụ tập đông người đua xe trái phép, lãng lách đánh võng, sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Theo Thượng tá Trịnh Văn Hùng, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, các đơn vị công an tỉnh đã lập danh sách 33 tuyến, 22 địa bàn trọng điểm, 19 tụ điểm tập trung đông người, phức tạp về an ninh trật tự, 35 tuyến đường, điểm chốt chặt bắt giữ, xử lý các đối tượng.

"Công an tỉnh đã có kế hoạch tuần tra, trong đó lực lượng các phòng nghiệp vụ với quân số khoảng 100 người đi tuần tra, thành lập 3 tổ, mỗi tổ hơn 30 người đi kiểm tra, tuần tra vũ trang các địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, những nơi các số đối tượng tụ tập để kịp thời để phòng ngừa bắt giữ, xử lý", Thượng tá Trịnh Văn Hùng nói.

Các vụ án do các đối tượng vị thành niên gây ra với hành vi rất manh động, nguy hiểm để lại những hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Cùng với các biện pháp đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an, cần sự vào cuộc kịp thời của gia đình và toàn xã hội. Bởi đằng sau mỗi vụ án bao giờ cũng có những nỗi đau, nhưng nỗi đau ấy sẽ còn lớn hơn nếu chính thủ phạm lại là những người mới chập chững bước vào đời để rồi đánh mất tương lai, tuổi trẻ.