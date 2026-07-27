Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Bị cáo khai giảm bớt các thành phần đắt tiền

Ngày 27/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 14 bị cáo trong vụ án "Đưa, nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định kế toán và Làm lộ bí mật công tác", xảy ra tại Công ty MediUSA.

Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương, bị xét xử về 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (bên phải, đằng sau) tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Các bị cáo Nguyễn Thế Việt - cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan cũ); Nguyễn Hữu Tuân - cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Phan Công Chiến - cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), bị xét xử về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2025, Nguyễn Năng Mạnh cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ là các cổ đông, thành lập, trực tiếp chi phối và điều hành Công ty MediPhar, MediUSA cùng các doanh nghiệp trong hệ thống.

Các bị cáo bị cáo buộc lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, phân phối, tiêu thụ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả; che giấu, tiêu hủy chứng cứ, tài liệu nhằm đối phó với cơ quan chức năng; đồng thời đưa hối lộ và làm lộ thông tin để tiêu hủy chứng cứ.

Thông qua Công ty MediPhar, MediUSA và các doanh nghiệp trong hệ thống, Mạnh, Hoàng, Vũ bị cáo buộc tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô đặc biệt lớn tại 2 nhà máy của Công ty MediPhar và MediUSA.

Theo cáo trạng, tổng doanh thu thực tế của Công ty MediPhar và MediUSA từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng. Trong đó, 88 sản phẩm, khoảng 100 tấn, được xác định là hàng giả, có doanh thu hơn 539 tỷ đồng. Mạnh, Hoàng và Vũ bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2021 đến năm 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, Mạnh, Hoàng, Vũ phân công, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast.

Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu kê khai thuế chỉ hơn 363 tỷ đồng, còn hơn 1.792 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả. (Ảnh: Trọng Phú)

Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 304 tỷ đồng tiền thuế. Sau khi trừ giá trị hàng giả, số tiền thiệt hại về thuế được xác định hơn 143 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Mạnh còn bị cáo buộc lợi dụng các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Tại phiên tòa, trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh thừa nhận có chỉ đạo bộ phận kỹ thuật điều chỉnh công thức, giảm các thành phần đắt tiền nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Theo lời khai, việc cắt giảm nguyên liệu được thực hiện ngay từ khâu lập kế hoạch sản xuất. Mạnh cũng cho biết, các công thức chế biến được Mạnh sử dụng lại của các dơn vị thuê công ty của Mạnh gia công hoặc các sản phẩm đã có sẵn trên thị trường, các công thức này được Mạnh "biến tấu" chứ không có sản phẩm nào do công ty sáng tạo ra.

Sau khi có công thức, bộ phận nghiên cứu chuyển xuống nhà máy để kiểm tra nguyên liệu, thử nghiệm và đánh giá các chỉ tiêu trước khi lập hồ sơ đăng ký tại Cục An toàn thực phẩm.

Mạnh cho rằng, việc giảm nguyên liệu nhằm "để cạnh tranh" về giá. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng không thể lấy lý do cạnh tranh để giải thích cho việc cắt giảm thành phần của sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

"Tất cả chỉ nhằm mục đích lợi nhuận", HĐXX khẳng định và cho biết đó là lý do các bị cáo không nghiên cứu để tạo ra sản phẩm tốt để cạnh tranh lành mạnh.

Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh sau đó thừa nhận một phần mục đích của việc cắt giảm nguyên liệu là giảm giá thành sản phẩm để có lợi nhuận cao hơn.