Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau quá trình đấu tranh, mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá có quy mô lên đến gần 1.200 tỷ đồng (Báo CAND đã đưa tin), đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng. Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi. Đây là một trong những vụ án cá độ bóng đá có quy mô lớn bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, triệt xóa trên địa bàn.

Một số đối tượng liên quan tại cơ quan Công an.

Các đối tượng đã lợi dụng sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 vừa qua để hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng, phương tiện kỹ thuật đấu tranh triệt xóa.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng liên quan, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu và từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây.

Đến ngày 10/7, Ban Chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm, đấu tranh và phá thành công chuyên án.

Bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Đức Nghiêm (SN 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu. Từ khoảng tháng 2/2026 đến khi bị triệt xóa, Nghiêm sử dụng tài khoản tổng trên trang web “bong88ag.com”, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, tiếp tục chia nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia cá cược trên internet.

Hai đối tượng Nguyễn Đức Nghiêm (trái) và Nguyễn Công Võ tại cơ quan Công an.

Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Võ (SN 1991, trú phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Công Võ cùng với Nguyễn Đức Nghiêm đã bàn bạc, thống nhất phương thức hoạt động, phân công nhiệm vụ, trực tiếp quản lý, điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ trên không gian mạng; quản lý hệ thống tài khoản tổng, tài khoản đại lý, tổ chức nhận, chia kèo và thanh toán tiền thắng, thua cho các đối tượng tham gia cá cược.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.