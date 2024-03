Vụ án khai thác cát trái phép ở An Giang: Đã xử lý đến Chủ tịch tỉnh

Ngày 26/3 tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) cho biết, Cơ quan này đã khởi tố 19 bị can trong vụ án khai thác cát trái phép ở An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình sau khi bị bắt

Trong quá trình điều tra hành vi khai thác cát trái phép đã làm rõ hành vi lợi dụng việc cấp phép để khai thác vượt quy định 3,2 triệu m3, không đưa vào mua bán theo giấy phép mà tuồn ra bán ngoài thị trường, thu lời bất chính 253 tỉ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết: "Đặc biệt, trong vụ án có sự móc ngoặc của các đối tượng với cán bộ Nhà nước. Ở đây có sự dung túng, bảo kê. Chúng tôi đã xử lý đến Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở".

Trước đó, liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép ở An Giang, cuối tháng 12/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an). (Ảnh: Trọng Phú)

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu (Tổng 68) được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hành vi này thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Trước đó, ông Trần Anh Thư - Phó chủ tịch tỉnh An Giang cũng bị bắt để điều tra về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh Nhận hối lộ, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang bị khởi tố hồi giữa tháng 8/2023.