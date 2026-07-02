Vụ án Z Holding: Các bị can trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước 1.425 tỷ đồng

Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm. Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an cho biết: Nhà chức trách đã tiến hành tách vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn 2 đối với vụ án sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm; Rửa tiền" xảy ra tại công ty cổ phẩn Z Holding và các cơ quan tổ chức có liên quan.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi của 12 đối tượng là giám đốc có hành vi sử dụng 2 hệ thống kế toán, để ngoài sổ sách 273 tỷ 962 triệu đồng, có đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với nhóm nhân viên mua hàng của hệ sinh thái Z Holding, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Yến Hoa, Trưởng phòng Mua hàng Công ty Z Holding, cùng một số nhân viên mua hàng. Các đối tượng này được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho các bị can tại Công ty Z Holding với vai trò người thực hành trong hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.425 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 421 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỷ đồng.

Trong 6 tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".