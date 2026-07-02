Shipper bị hành hung sau mâu thuẫn khi giao hàng ở Tây Ninh

Ngày 2/7, Công an xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh (trước là huyện Gò Dầu, Tây Ninh cũ) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ một nam shipper bị hành hung trong lúc giao hàng, khiến nạn nhân bị nứt hộp sọ và phải nhập viện điều trị.

Nạn nhân bị đánh đến vỡ hộp sọ (Ảnh: T.H)

Nạn nhân là anh L.H.P. (26 tuổi, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, trước là huyện Gò Dầu, Tây Ninh cũ).

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/6, anh P. giao một đơn hàng trị giá hơn 2,3 triệu đồng cho một khách hàng tại xã Phước Thạnh. Đây là đơn hàng có giá trị cao, thuộc diện không được kiểm tra trước khi nhận. Theo quy định của sàn thương mại điện tử, người mua phải thanh toán trước và quay video quá trình mở hàng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại nếu phát sinh sự cố.

Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, khách không quay video mở sản phẩm theo hướng dẫn. Khi phát hiện hàng hóa có vấn đề và yêu cầu hoàn trả, anh P. đã hỗ trợ liên hệ với sàn thương mại điện tử để xử lý. Do không có video làm bằng chứng, yêu cầu hoàn tiền không được sàn chấp thuận.

Đến khoảng 13h ngày 18/6, khi anh P. quay lại địa chỉ trên để giao một đơn hàng khác, khách hàng tiếp tục yêu cầu nam shipper chịu trách nhiệm đối với đơn hàng trước đó.

Quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi, sau đó dẫn đến xô xát. Theo trình bày của người nhà nạn nhân, anh P. bị nhiều người lao vào hành hung, gây nứt hộp sọ cùng nhiều thương tích khác và phải nhập viện cấp cứu.

Gia đình nạn nhân đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an, đồng thời đề nghị xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an xã Phước Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ và làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.