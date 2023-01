3 bị cáo lĩnh án tử hình vì mua bán, vận chuyển gần 200 bánh heroin

Vợ tử vong do sốc ma túy: Tạm giam chồng và 3 người bạn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ việc chị Phạm Thị H. (trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) tử vong do sốc ma túy.