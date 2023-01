5 năm tù cho kẻ sử dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước

Ngày 26/12, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Như Phương (31 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 5 năm tù về tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, ngày 4/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang phát hiện 3 tài khoản Facebook “Nguyễn Phương (Phương Hàng Nhật)”, “Hoàng Dũng”,“Phạm Minh Vũ” đăng tải nhiều thông tin, tài liệu, hình ảnh, file âm thanh có nhiều lượt người theo dõi, thích, bình luận với các nội dung xuyên tạc; kích động chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, tổ chức... làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, công tác phòng, chống dịch của cả nước nói chung và ở An Giang nói riêng.

Nguyễn Như Phương.

Vụ việc được chuyển đến Công an tỉnh An Giang. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Như Phương tạo và sử dụng 5 tài khoản Facebook, trong đó có tài khoản “Nguyễn Phương”.

Từ năm 2014, Phương thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Nhật Bản để du học, kinh doanh và đổi tên tài khoản “Nguyễn Phương” thành “Nguyễn Phương (Phương Hàng Nhật)”.

Đầu năm 2016, Phương thường xuyên truy cập vào các tài khoản Facebook của các đối tượng phản động như “Hoàng Dũng”, “Phạm Đoan Trang”, “Nguyễn Lân Thắng”, “Luân Lê”, “Đài Á Châu Tự Do”... để xem các video clip, hình ảnh, tài liệu, bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Phương tham gia vào nhóm “NO U Sài Gòn”. Hoạt động chính của nhóm là tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện, tổ chức biểu tình, phát tán tài liệu phản động và tham gia “Văn phòng Công lý và hòa bình” cùng nhiều đối tượng tổ chức biểu tình, phát tán tài liệu có nội dung xấu.

Sau đó, Phương sử dụng Facebook “Nguyễn Phương (Phương Hàng Nhật)” chia sẻ trực tiếp thông tin, hình ảnh hoặc tải các thông tin, hình ảnh từ các Facebook nêu trên về điện thoại rồi viết thêm nội dung.

Kẻ này đăng tải lên Facebook “Nguyễn Phương (Phương Hàng Nhật)” các tài liệu, video clip, hình ảnh có nội dung phản động, tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và của các cơ quan thực thi pháp luật...với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước ...

Ngày 9/10/2021, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và ngày 29/9/2022 ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Phương.

Nguyễn Như Phương bị tạm giam trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” từ ngày 30/8/2022 đến nay, tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.