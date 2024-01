Bắt đối tượng truy nã về tội tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Tháng 8/2022, Đặng Văn Ngọ cùng các đối tượng có hành vi tổ chức xuất cảnh, nhập cảnh trái phép cho nhiều người nước ngoài qua khu vực biên giới thuộc xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện và khởi tố bị can, Ngọ đã bỏ trốn. Ngày 26/12/2023, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định truy nã đối với Đặng Văn Ngọ về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Đặng Văn Ngọ tại cơ quan Công an.

Sau một thời gian truy tìm, tháng 01/2024, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Văn Ngọ đang lẩn trốn tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan Công an xử lý theo quy định.