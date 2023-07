Độ ô tô rồi nhờ lãnh đạo trung tâm đăng kiểm hợp thức hóa để bán kiếm lời

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 2021 đến 2022, nhiều cá nhân đã gặp trực tiếp các bị can gồm Vũ Văn Tiên, sinh năm 1992, Phó Giám đốc Tung tâm đăng kiển 81-03D; Đỗ Văn Xuân, sinh năm 1981 - cựu Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 81–03D và Phan Văn Hùng, sinh năm 1980 - cựu đăng kiểm viên tại trung tâm đăng kiểm 81- 03D để đưa hối lộ nhằm được hợp thức hoá hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã qua cải tạo cho phương tiện của mình. Tùy vào mức độ cải tạo của phương tiện, các bị can sẽ nhận số tiền khác nhau.

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Vũ Văn Tiên (áo đen) - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 81-03D

Riêng bị can Nguyễn Ngọc Phước (sinh năm 1990, nghề nghiệp mua bán xe ô tô) là người có liên quan đến vụ án đã nhiều lần mua xe cũ, sửa chữa, độ chế thêm rồi đưa đến Trung tâm đăng kiểm 81-03D làm thủ tục đăng kiểm để bán lại kiếm lời.

Qua điều tra, Phước đã đưa tiền cho 3 bị can trên để được hợp thức hoá 45 hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã qua cải tạo. Đến thời điểm phát hiện, bắt giữ, Cơ quan điều tra bước đầu xác định các bị can Tiên, Xuân và Hùng đã nhận hối lộ của Phước và nhiều cá nhân khác với số tiền gần 600 triệu đồng.

Được biết, Trung tâm đăng kiểm 81-03D có vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng, do 3 thành viên góp vốn và do ông Vũ Xuân Huân (sinh năm 1965, trú tại thành phố Pleiku) làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trước đó, ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án “Nhận hối lộ, đưa hối lộ" tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-03D, thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai. Đồng thời cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với 2 Phó Giám đốc và 1 Đăng kiểm viên của Trung tâm này.