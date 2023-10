Vụ cô gái bị sát hại ở Thủ Đức: Nghi phạm sẽ bị khởi tố về tội gì?

Ngày nay tốc độ phát triển của internet vô cùng mạnh mẽ, kéo theo các hệ luỵ xấu của xã hội gia tăng. Tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi và man rợ. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ có thể dẫn đến những hành động không thể cứu vãn.

Điển hình như vụ việc tại chợ đầu mối Thủ Đức xảy ra vào trưa ngày 30/9/2023. Cô gái có tên là H.T.H.T (26 tuổi, quê Long An) bị hung thủ sát hại bằng hàng chục nhát dao. Ngày 1/10/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP. Thủ Đức và một số đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, đã bắt giữ nghi phạm là N.T.N.D. (39 tuổi, ngụ Q.12), là bạn hàng với nạn nhân.

Camera ghi lại diễn biến vụ án mạng. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi giết nạn nhân do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc, nghi phạm D còn chiếm đoạt của nạn nhân các tài sản có giá trị lên đến cả trăm triệu đồng.

Theo đó, khoảng 11h20 trưa ngày 30/9, chị T cùng nghi phạm chạy xe máy hiệu Vision màu đỏ đen biển số 59G3-195.20 tới bãi xe container sau chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (khu phố 5, P. Tam Bình) để nói chuyện.

Tại đây theo hình ảnh của camera an ninh ghi lại, sau một hồi trao đổi, nghi phạm D bất ngờ dùng một vật nhọn (nghi là dao) đâm chị T hàng chục nhát vào đầu và ngực rồi kéo nạn nhân vào sát bánh xe của xe container một cách rất bình tĩnh. Sau khi gây án, nghi phạm D còn lấy đi nhiều tài sản của nạn nhân có trị giá hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc sau khi diễn ra đã làm dư luận vô cùng bức xúc và có những thắc mắc về các vấn đề pháp lý xoay quanh hành vi của nghi phạm. Tuy chưa có thông tin chi tiết về vụ việc, nhưng với những tình tiết trong đoạn video ghi lại, Công ty Luật XTVN nhận định: nghi phạm D có thể lĩnh mức án cao nhất là tử hình bởi hai hành vi:

Trong vụ việc trên, nghi phạm đã dùng vật nhọn (nghi là dao) để đâm hàng chục nhát vào đầu và ngực nạn nhân, đây đều là những vùng trọng yếu dễ dẫn đến tử vong. Hành động trên thể hiện sự cố ý, nhận thấy nghi phạm đã có ý định giết người từ trước và có sự chuẩn bị hung khí để gây án. Ngoài ra, hành vi đâm nhiều nhát vào những vùng trọng yếu của cơ thể nạn nhân, thể hiện ý chí muốn tước đoạt mạng sống của T đến cùng. Từ đó, thấy rằng hành vi của D rất man rợ, tàn nhẫn. Những hành vi này, có dấu hiệu của “Tội Giết người” được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Luật sư Phạm Quang Xá (Công ty luật XTVN - Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Trước khi xảy ra sự việc trên, D và T đã có mâu thuẫn về nợ nần, tiền bạc. Do đó, trong trường hợp này cần xem xét hai người có mâu thuẫn với nhau từ trước hay không? Mâu thuẫn của T và D có phải đã là đỉnh điểm, để dẫn đến hành vi giết người của bà D vào ngày 30/9 chưa? Hay hành vi của nghi phạm D chỉ bộc phát vào ngày 30/9 khi hai bên có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau tại bãi xe chợ đầu mối? Trong trường hợp đây là hành vi bộc phát, mà nghi phạm D có thể đâm hàng chục nhát vào đầu và ngực nạn nhân đã thể hiện rõ tính chất “côn đồ”.

Sau khi thực hiện hành vi giết người, D không hề có thái độ lo sợ mà còn tiếp tục có hành vi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi giết người, D đã lấy toàn bộ tài sản trên người nạn nhân gồm một điện thoại IP 14 pro max, một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng, một lắc tay bằng kim loại màu vàng, một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng và khoảng 15 triệu đồng.

Nghi phạm cũng lấy luôn chiếc xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Về hành vi này cũng còn nhiều tranh cãi xoay quanh nội dung chiếm đoạt tài sản của D.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, cũng như những bản án đã được ban hành, Công ty Luật XTVN cho rằng, với hành vi này, trong trường hợp nghi phạm có ý định chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trước hay sau khi giết người thì đều có dấu hiệu của tội “Cướp tài sản” theo quy định cần phải xác định rõ ý định, mục đích ban đầu của nghi phạm từ đó xác định hành vi của D cấu thành tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168 bộ luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017. Để xác định mức hình phạt mà D phải chịu trách nhiệm, còn phụ thuộc vào định giá tài sản của cơ quan chức năng có thẩm quyền và kết quả điều tra, xác minh của Cơ quan điều tra. Mức hình phạt cao nhất cho tội danh này là từ 7 đến 15 năm tù.

Từ những phân tích trên có thể nhận thấy, ngoài hành vi giết người thì nghi phạm còn có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo Công ty Luật XTVN, đây là những hành vi đáng lên án và cần phải có một bản án, mức hình phạt thích đáng, nghiêm khắc để có tính chất dăn đe cũng như hạn chế tội phạm hình sự nói chung và tội giết người nói riêng xảy ra đang ngày càng phức tạp trên cả nước.