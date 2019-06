Vụ cô gái Dao 11 năm bị bán sang Trung Quốc: Vì sao vẫn chưa sáng tỏ?

Ngay từ năm 2008, khi biết con mình là em Chẻo Mý Hin, sinh năm 1993, ở bản Phăng Xô Lin 1, xã Phăng Xô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu bị chính gia đình người bác ruột lừa bán sang bên kia biên giới, gia đình nạn nhân đã làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Bà Lai B- một trong 2 đối tượng lừa bán Chẻo Mý Hin.

Nhưng không hiểu sao vụ việc vẫn chưa đươc các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, người bác ruột và những đối tượng lừa bán nạn nhân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thấm thía nỗi đau, sự mất mát của gia đình, căm phẫn người bác ruột tàn nhẫn bán cháu, Chẻo Mý Hin quyết tâm về quê hương cùng gia đình một số nạn nhân khác lên tiếng, làm đơn tố cáo nhóm buôn người.

Ngay khi Bà Lai B cùng nhóm đối tượng thừa nhận việc lừa đưa Hin sang Trung Quốc năm 2008, bà Tẩn Mý Nái mẹ em Hin đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng nhưng sự việc không được giải quyết: “Gia đình đã làm đơn đến nhiều nơi hơn. Chúng tôi không nhớ nổi đã gửi bao nhiều đơn trình báo, đơn kiện, đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng nhưng đều không có hồi đáp.

Mãi đến ngày 15/08/2008 gia đình tôi mới nhận được câu trả lời của cơ quan công an huyện Sìn Hồ là: Vụ việc trên xảy ra trên địa bàn rộng liên huyện, liên tỉnh vượt quá thẩm quyền của cơ quan Công an huyện Sìn Hồ nên Cơ quan Công an huyện Sìn Hồ đã chuyển giao toàn bộ hồ Sơ đơn đề nghị của tôi tới phòng CSĐTTP-TNXH Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quền. Sau đó chúng tôi làm đơn lên cấp cao hơn nhưng nhiều năm cũng không được giải quyết”.

Lý giải về nguyên nhân vụ việc chưa được giải quyết, Đại uý Đào Công Hùng, Phó Trưởng công an huyện Sìn Hồ cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn Cơ quan điều tra, Công an huyện Sìn Hồ đã tiến hành điều tra ban đầu, có trao đổi phối hợp với phòng chuyên môn cấp tỉnh, nhưng chưa xử lý được một đối tượng nào trước pháp luật về tội mua bán người, cũng chỉ dừng lại quá trình điều tra xác minh giải quyết vụ việc.

Khó khăn trong quá trình điều tra các vụ mua bán người, thứ nhất là trong quá trình điều tra gia đình bị hại và đối tượng tự thoả thuận và sau đấy bị hại không trình báo hợp tác. Thứ hai là: Tài liệu chứng cứ chủ yếu là tài liệu 1-1 giữa lời khai báo của đối tượng và bị hại. Và phần điều tra xác minh tiếp theo ở phía Trung Quốc là Cơ quan điều tra Công an huyện cũng như Công an tỉnh khó tiếp cận để điều tra xác minh làm rõ tài liệu chứng cứ.

“Vụ việc này, cơ quan điều tra Công an huyện Sìn Hồ đã tiếp nhận đơn thư phản ánh từ năm 2008. Sau khi tiếp nhận đơn thư phản ánh cơ quan điều tra cũng đã tiến hành lập hồ sơ xác minh vụ việc. Từ năm 2008 nạn nhân đã sinh sống bên Trung Quốc nên gián đoạn quá trình điều tra xác minh.

Đến năm 2019 nạn nhân đã quay trở về Việt Nam đã gửi đơn trình báo, gia đình nạn nhân đã tiếp tục gửi đơn trình báo lên cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra Công an huyện đã tiếp nhận được và đã tiến hành lập hồ sơ điều tra xác minh vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật, đến thời điểm hiện tại chúng tôi đang thu thập chứng cứ để xem xét xử lý đối tượng trước pháp luật”.

Cho đến nay, ngoài nạn nhân Chẻo Mý Hin, đã có thêm nạn nhân Chẻo Xoang Mẩy và gia đình nạn nhân Tẩn Mý Hoán lên tiếng tố cáo bà Lai B, cùng nhóm chuyên lừa bán phụ nữ sang bên kia biên giới.

Phóng viên VOV cũng đã tiếp cận các nhân chứng chứng kiến vụ việc là bà Chẻo Mý Diển, người dân ở bản Săng Tăng Ngai và bà Chẻo Mý Dao ở bản Phăng Xô Lin 1, xã Phăng Xô Lin khi đó là Bí thư Chi bộ bản: “Hôm đó vợ chồng tôi có đến nhà chị Tẩn Mý Nái đổi thóc giống thì gặp vợ chồng ông Tẩn Lềnh Sỉ là thông gia của bà Lai B đến đó bàn bạc thương lượng.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ông Lềnh Sỉ bảo chị Nái rút đơn kiện, rút đơn rồi sau sẽ bồi thường cho một ít tiền. Chị Nái trả lời: Con gái tôi về tôi chưa về thì tôi không rút đơn, phải đưa con gái tôi về rồi mới bàn bạc sau. Chúng tôi nghe rõ như thế. Vào bản thì nghe người dân ở đâu cũng nói là Bà Lai B cùng các con bà ấy đã lừa đưa Mý Hin bán ở Trung Quốc”.

Tẩn A Thiên, con trai bà Lai B.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Ngay cả các đối tượng bị tố cáo lừa bán nạn nhân là bà Lai B và con trai Tẩn A Thiên cũng đã thừa nhận sai phạm. “Tôi nhận sai là đã bảo con trai là Tẩn A Thiên đưa Mý Hin đi. Sau khi Mý Hin đi rồi thì bố mẹ Mý Hin có đến nhà và bảo tôi sau ba ngày tôi phải đưa Mý Hin về. Lúc đấy tôi không trả lời và đã chạy đi trốn sang xã Huổi Luông vì sợ vợ chồng Mý Nái đánh”, bà Lai B nói.

“Hôm đó là vào khoảng 23h đêm 01/02/2008 khi tôi đi chơi về thì mẹ tôi có bảo tôi đưa Hin sang Lai Châu. Khi đến đó thì tôi đã thả Hin giữa chợ gần bến xe cũ Lai châu, rồi sau đó tôi quay về Sìn Hồ khoảng chừng 3h sáng hôm sau”, A Thiên nói thêm.

Thậm chí, đến thời điểm này, con gái bà Lai B là Tẩn Pà Mấy khi biết gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng vẫn gọi điện từ Trung Quốc về đe doạ.

Lời tố cáo của các nạn nhân và gia đình, nhân chứng và thậm chí cả sự thú nhận của những kẻ bị tố cáo lừa bán nạn nhân, những chứng cứ đó liệu đã đủ để giải quyết vụ việc? Câu hỏi này xin giành cho các cơ quan chức năng ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Người dân nói chung, các nạn nhân và gia đình của họ hơn lức nào hết chỉ mong pháp luật được thực thi công bằng để những kẻ có tội phải trả giá cho việc làm của họ. Ở một huyện vùng cao có đông đồng bào dân tộc, tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em có chiều hướng phức tạp như Sìn Hồ thì càng phải làm nghiêm để giáo dục, răn đe.

“Tôi may mắn có cơ hội trở về và làm đơn tố cáo tội ác của nhóm lừa bán người. Kính mong các cơ quan liên quan sớm giải quyết, đem lại công bằng cho tôi, trừng trị thích đáng những người đó để bản làng tôi không còn ai phải đau khổ như gia đình tôi nữa”, em Hin nói.

“Chúng tôi là dân nghèo, không biết chữ, không biết bấu víu vào đâu. Nay con tôi đã may mắn trở về. Chúng tôi khẩn thiết xin các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết để chúng tôi được an lòng”, mẹ em Hin nói thêm./.