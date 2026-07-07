Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Giáo viên Nguyễn Hà Duy bị bắt về tội gì?

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Hà Duy (áo sọc xanh trắng). (Ảnh: Công an cung cấp)

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cũng trong ngày 6/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức buổi họp báo công tác cung cấp thông tin về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026. Tại họp báo, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến kết quả thi THPT của tỉnh với hơn hơn 146 điểm 10 môn toán tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Thông tin tại họp báo, Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thượng tá Phạm Thanh Sơn - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) cho biết, cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ khẩn cấp một đối tượng sau khi phát hiện có vi phạm. Đối tượng là Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang).

Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức buổi họp báo công tác cung cấp thông tin về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thượng tá Phạm Thanh Sơn cho biết những nội dung điều tra bước đầu đã được cơ quan chức năng thông tin trước đó. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục triển khai các hoạt động điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và công an tỉnh.

Trước đó, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, qua rà soát dữ liệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang, phối hợp cùng các cơ quan chức năng và địa phương kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.