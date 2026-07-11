Vụ điểm 10 Toán Tuyên Quang: Quyền lợi thí sinh học thật sẽ được bảo đảm ra sao?

Không để thí sinh học thật mất cơ hội sau vụ việc ở Tuyên Quang

Sau khi UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, vấn đề được dư luận rất quan tâm là phương án xử lý sẽ tác động như thế nào đến việc xét tuyển đại học của các thí sinh, đặc biệt là những em không liên quan đến sai phạm.

Tại cuộc họp báo thông tin về vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết việc xử lý các bài thi cũng như quyết định có tổ chức thi lại hay áp dụng phương án chuyên môn khác phải căn cứ Quy chế thi của Bộ GD&ĐT và kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết đang phối hợp với Bộ GD&ĐT nghiên cứu phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của thí sinh, nhất là những em không liên quan vụ việc.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, địa phương đang phối hợp với Bộ GD&ĐT để nghiên cứu phương án phù hợp, vừa bảo đảm kỷ cương của kỳ thi, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh. Ông Tuấn nhấn mạnh: "UBND tỉnh đang tích cực phối hợp với Bộ GD&ĐT nghiên cứu phương án phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích cho học sinh trong xét tuyển đại học, nhất là những em không liên quan vụ việc, không để học sinh vô tội bị ảnh hưởng nếu quá trình xác minh kéo dài".

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã tổ chức gặp gỡ học sinh lớp 12 và các thí sinh tự do tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng. Theo ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang, kết quả lấy ý kiến cho thấy toàn bộ 322 phụ huynh học sinh và 6 thí sinh tự do tại điểm thi đều thống nhất đề xuất tổ chức thi lại môn Toán nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT đã báo cáo UBND tỉnh và đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét phương án tổ chức thi lại. Nếu được chấp thuận, việc tổ chức thi sẽ được thực hiện phù hợp với tiến độ xét tuyển đại học. Sở cũng đề xuất tăng cường các giải pháp giám sát để bảo đảm tính minh bạch trong trường hợp tổ chức thi lại.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng điểm thi và ông Nguyễn Hà Duy, Thư ký điểm thi. Hai bị can còn lại chưa được công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra.

Phương án xử lý sẽ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của thí sinh

Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi này. Bộ đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và các quy định của pháp luật.

Theo Bộ GD&ĐT, phương án xử lý sẽ được quyết định trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc. Bộ nhấn mạnh việc lựa chọn phương án phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT khẳng định việc xử lý phải "không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập", đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trao đổi với VOV.VN, TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng trong bối cảnh mùa tuyển sinh đại học đang diễn ra, việc xử lý của các cơ quan chức năng cần được thực hiện khẩn trương, khách quan, đúng quy định để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những thí sinh có năng lực thực chất, không làm ảnh hưởng đến cơ hội xét tuyển của các em.

Theo TS Lê Viết Khuyến, việc làm rõ vụ việc không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của các thí sinh mà còn củng cố niềm tin của xã hội đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ông cũng cho rằng không nên vì những nghi vấn của một vụ việc cụ thể mà phủ nhận giá trị của kỳ thi, bởi đây vẫn là căn cứ quan trọng để xét tốt nghiệp và là nguồn dữ liệu phục vụ tuyển sinh đại học.

Theo Bộ GD&ĐT, phương án xử lý sẽ được quyết định trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc. Vì vậy, đến nay Bộ vẫn chưa quyết định việc có tổ chức thi lại môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang hay không.