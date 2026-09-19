Vụ livestream gây rối tại bệnh viện ở Phú Thọ, khởi tố 2 cặp thông gia

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, liên quan đến hoạt động livestream, gây mất trật tự và đưa thông tin sai sự thật về hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

6 người bị khởi tố là người thân trong gia đình

Các bị can gồm: Nguyễn Khắc Hồng, sinh năm 1976; Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1979; Trần Thị Oanh, sinh năm 1983; Đặng Văn Hinh, sinh năm 1975; Trần Xuân Chiến, sinh năm 1974; Trần Thị Thảo, sinh năm 1978.

6 bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo cơ quan Công an, 6 người này là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh - người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện.

Trước đó, chiều 17/9, Nguyễn Khắc Hồng cùng một số người trong gia đình đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, ông Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để livestream, có hành vi chửi bới, gây mất an ninh, trật tự và đưa thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc chỉ dừng lại khi lực lượng Công an xuất hiện. Hành vi của nhóm người này ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh, sinh hoạt của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Trước đó, ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin về việc bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Rà soát khoảng 700 tài khoản liên quan

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Đây là vụ án có tính chất hy hữu trong thực tiễn tư pháp Việt Nam, khi cả hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ đều bị khởi tố hình sự chỉ từ một vụ livestream thiếu kiểm chứng. Đây là bài học cảnh tỉnh đắt giá về trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng”.

Cơ quan Công an đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Bệnh viện Lạc Việt. Những trường hợp liên quan sẽ được mời làm việc, xác định rõ hành vi, động cơ và mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật, trong đó có Nghị định số 174/2026/NĐ-CP⁠ của Chính phủ.