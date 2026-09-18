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Bắt khẩn cấp đối tượng livestream gây rối tại bệnh viện ở Phú Thọ

Thứ Sáu, 14:32, 18/09/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ livestream đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Ngày 17/9, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc một nhóm khoảng 10 người đến bệnh viện quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới và gây mất an ninh, trật tự.

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Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Khắc Hồng, SN 1976, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h45 cùng ngày, nhóm người trên có mặt tại tầng 1, Tòa nhà Quốc tế của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Sự việc khiến hoạt động khám, chữa bệnh bị ảnh hưởng, đồng thời tác động đến bệnh nhân, người nhà và cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Nội dung livestream liên quan vụ việc sau đó thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

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Trang cá nhân facebook Nguyễn Khắc Hồng thực hiện livestream tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Phúc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt xác minh vụ việc, đồng thời mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định vụ việc bắt nguồn từ thông tin do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) cung cấp cho gia đình về việc mình đang mang thai.

Ngày 17/9, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra và được xác định không mang thai. Tuy nhiên, Ánh nói với gia đình rằng một ngày trước đó, cô đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám thai và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật nên phải bỏ.

Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976, trú tại xã Tam Dương), bố của Ánh, cùng người thân đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Tại đây, ông Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát livestream, có lời lẽ chửi bới, gây mất trật tự và đưa thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.

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Công an Phường Vĩnh Phúc làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt kiểm tra camera sự việc xảy ra ngày 17/9

Theo cơ quan công an, nội dung livestream thu hút lượng lớn người xem, bình luận và chia sẻ, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường và uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động đến tâm lý bệnh nhân, người nhà và cán bộ, nhân viên y tế.

Sau khoảng 5 giờ xác minh, điều tra, cơ quan công an ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, clip sai sự thật trên mạng xã hội.

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Cơ quan Công an làm việc với trường hợp chia sẻ, bình luận video về vụ việc xảy ra

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt với nội dung liên quan đến tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Phi Long - Đức Đông/VOV.VN
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