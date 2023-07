Vụ lộ đề thi THPT: Các bị cáo được về với gia đình sau khi tòa tuyên án

Ngày 14/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử hai bị cáo Bùi Văn Sâm (74 tuổi) và Phạm Thị My (60 tuổi, cựu giảng viên) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến vụ lộ đề thi sinh học, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, trong khi làm đề, ông Bùi Văn Sâm được bà Phạm Thị My đưa các bảng thống kê số lượng câu hỏi mới được các thành viên biên soạn, đưa vào xây dựng ngân hàng câu hỏi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Ông Sâm trực tiếp chỉnh sửa, đưa lại cho bà My để đánh máy, in ra thành bản cứng tại nhà riêng.

Bị cáo Bùi Văn Sâm và Phạm Thị My

Tại tòa, ông Sâm thừa nhận mang các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 dạy cho 4 học sinh sắp thi tốt nghiệp THPT và không đưa thêm tài liệu gì.

HĐXX nhận định, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia là kỳ thi không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, khảo sát năng lực của các trí thức trẻ - những người chủ tương lai của đất nước, mà còn là thước đo kết quả của công tác giáo dục và đào tạo.

Kết quả các kỳ thi từng năm sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến từng mặt của đời sống xã hội, tương lai của các thế hệ thanh thiếu niên. Nên nếu xảy ra hiện tượng tiêu cực xung quanh việc tổ chức kỳ thi sẽ gây phản ứng không tốt trong dư luận xã hội, ảnh hướng xấu đến uy tín của nhà nước, ngành giáo dục.

"Thời điểm các bị cáo thực hiện các hành vi trái công vụ diễn ra trong giai đoạn làm ngân hàng câu hỏi nên về bản chất đây không phải là vụ án lộ đề thi. Song các hành vi này đã taọ ra dư luận không tốt trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2021" - Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa nêu.

Cũng theo HĐXX, việc xét xử các bị cáo với các hành vi phạm tội lần này ngoài tác dụng giáo dục riêng với các bị cáo còn là bài học cảnh tỉnh với người khác manh tâm phạm tội tương tự.

Tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Thị My mức án 13 tháng 4 ngày, bằng thời gian tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng tội danh, bị cáo Bùi Văn Sâm lĩnh mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ. Do đó, các bị cáo được trở về với gia đình ngay sau khi tuyên án.