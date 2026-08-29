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Vụ nổ lớn tại nhà trọ ở Phú Thọ: 1 người tử vong, 3 người bị thương

Thứ Bảy, 18:24, 29/08/2026
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VOV.VN - Vụ nổ lớn ở Phú Thọ xảy ra tại phòng trọ tầng 4 ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương; 3 phòng trọ bị sập.

Công an xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 13h25 ngày 29/8 đơn vị nhận được tin báo của người dân về một vụ nổ xảy ra khoảng 13h15 cùng ngày tại phòng trọ tầng 4, thuộc dãy nhà trọ Thủy Phạm ở thôn Phục Khải.

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Vụ nổ lớn tại phòng trọ tầng 4 ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương; 3 phòng trọ bị sập.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ nổ khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương. Danh tính những người liên quan hiện chưa được xác định. Vụ việc cũng làm sập 3 phòng trọ tại tầng 4 và làm sập khung sắt mái tôn tại tầng 1 của dãy nhà trọ.

Ba người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu. Các nạn nhân được xác định bị chấn thương vùng mặt và suy giảm thính lực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Bình Xuyên đã có mặt tại hiện trường, tổ chức xử lý vụ việc và triển khai các biện pháp cần thiết.

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Người dân nghe tiếng nổ mạnh hiếu kỳ ra xem.

3 nạn nhân trong vụ nổ đang được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ nổ lớn xảy ra ở Thiện Kế (xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) chiều 29/8, đại diện Bệnh viên đa khoa Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 14h30 chiều cùng ngày, đơn vị tiếp nhận 3 người bị thương liên quan vụ nổ trên.

Đại diện bệnh viện cho biết, cả 3 nạn nhân đều là nam giới, được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu, hồi sức cho các nạn nhân.

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3 nạn nhân trong vụ nổ đang được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc.

Đáng chú ý, một trong 3 nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, vỡ xương thái dương, có khí nội sọ và toan chuyển hóa nặng. Trường hợp này được đánh giá có tiên lượng xấu.

Trước đó, xã Bình Xuyên (tỉnh Phú Thọ) cho biết: trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ xảy ra tại khu nhà trọ cho thuê và đã có người tử vong nhưng chưa rõ danh tính.

Vụ nổ lớn xảy ra chiều 29/8 khiến nhiều phòng trọ tại đây bị hư hỏng, tường, mái nhà cùng nhiều đồ đạc văng tung tóe.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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