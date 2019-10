Vụ nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương: Khám xét ngôi nhà nghi vấn

Chiều 3/10, Công an tỉnh Bình Dương cử lực lượng phong tỏa hiện trường, khám xét 1 ngôi nhà tại phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nghi có liên quan đến vụ nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương.



Ngôi nhà bị khám xét nằm trên đường Võ Thành Long, thuộc phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một. Theo ghi nhận của PV, xung quanh ngôi nhà được lực lượng công an chốt chặn, làm hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt, người trong nhà được công an mời làm việc. Bên ngoài lực lượng công an chốt chặn.

Người dân tò mò đứng xem sự việc

Nguồn tin cho biết, cuộc khám xét này có liên quan đến vụ nổ xảy ra tại Cục thuế tỉnh Bình Dương sáng ngày 30/9. Sau vụ nổ, công an đã tiến hành trích xuất các camera an ninh và xác định có 1 đối tượng nghi vấn liên quan.

Lãnh đạo phường Phú Cường cho biết, nhận được tin báo của Công an thành phố Thủ Dầu Một, đơn vị đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ bảo vệ hiện trường để truy xét người tình nghi liên quan đến vụ nổ.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vụ nổ tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương xảy ra vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 30/9 tại khu nhà vệ sinh phía sau thuộc khu nhà làm việc của đơn vị này. Vụ nổ không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể./.